ВС РФ потеряли батальон под Тернами и разместили для своих заградительные отряды: детали

Терны полностью находятся под контролем ВСУ, хотя оккупанты имели начальные успехи. Потерями россиян на этом участке фронта украинские защитники просто шокированы.

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В районе Тернов Донецкой области оккупанты несут огромные потери. Только за последние несколько дней безвозвратных потерь у россиян около полутысячи человек. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил военный 24 ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его словам, российские оккупанты имеют здесь продвижение, но оно им дорого стоит. Потери россиян на этом участке фронта просто огромные.

"Ситуация в направлении Тернов тяжелая, начальные движения п**аров дали им результат, но сейчас несут регулярные потери. За последние 5 дней тяжелых боев наши товарищи, подтверждено, уничтожили 400 солдат противника, кроме этого было много 300-х. Батальон санитарных потерь за неделю. Это просто ужасные потери, с которыми враг не считается", — написал Бунятов.

Также в телеграм-канале "Офицер+" сообщалось, что в районе Тернов Силы обороны отбили большой накат с танком и 4 БМП с пехотой. Вся техника была уничтожена. ВС РФ не удалось закрепиться в населенном пункте.

"Терны полностью под нашим контролем, у врага в настоящее время 26 — 200, и около 30 — 300-х, п**оры выставили заградотряды для своих", — говорится в сообщении.

В сводке Генштаба ВСУ 4 ноября говорилось о том, что на Лиманском направлении украинские войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва.

Напомним, что россияне в Донецкой области продолжают успешно использовать тактику "мешка", обходя позиции ВСУ с трех сторон и оставляя узкое "горло" для отступления. Сейчас они пытаются выбить ВСУ из Ильинки на Покровском направлении.