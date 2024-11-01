Потеря Курахово к 2025 году: ВС РФ начали наступательные действия на 70 км фронта, — аналитик (карты)

Линия фронта вокруг Курахово изогнута дугой, между выступами которой 27 км, свидетельствует карта боевых действий. OSINT-аналитик из проекта Black Bird Group видит два сценария нового наступления РФ, которые могут привести к потере города.

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Российская армия начала новое наступление на Донбассе, пытаясь оккупировать город Курахово, в котором до войны жило 21 тыс. человек. На южном фланге враг сумел пройти около 10 км. На северо-восточном — приближается к Кураховскому водохранилищу. Командование ВС РФ может рассматривать два сценария дальнейших атак. В обоих — россияне обходят город и заставляют ВСУ отступать дальше на запад. О деталях наступления РФ военный OSINT-аналитик Эмиль Кастехельми (Emil Kastehelmi) из проекта Black Bird Group написал в треде в соцсети X (Twitter).

Объяснение Кастехельми появилось в сети 29 октября. OSINT-аналитик дополнил его картами, на которых обозначил направления продвижения ВС РФ, линию укреплений ВСУ, и обосновал свою позицию относительно будущих атак врага. Он напомнил, что в течение нескольких прошедших дней россияне прорвали оборону ВСУ в нескольких точках: у Селидово на северо-востоке и у Богоявленки-Шахтарского на юге (за Угледаром). По мнению аналитика, это означает, что ВС РФ начали новое наступление и направление удара — Курахово в Донецкой области.

"Недавно россияне начали большое наступление в восточном и южном Донбассе на фронте шириной 70 километров", — написал Кастехельми.

К посту прилагается карта, на которой видны основные направления атак ВС РФ, которые происходят по периметру вокруг некогда 21-тысячного украинского города.

Наступление РФ — линия фронта под Курахово по состоянию на 28 ноября Фото: Black Bird Group / X

Аналитик отметил, что территория, которую охватывают российские "клещи", преимущественно равнинная, что должно усложнить продвижение ВС РФ. Бойцы ВСУ смогли построить определенные фортификации, но их, вероятно, мало и, учитывая изменение ситуации, возвести новых уже не могут — враг подошел слишком близко. OSINT-ер видит два сценария наступления РФ на Курахово.

"В полосах деревьев есть некоторые полевые укрепления, которые мы не смогли нанести на карту, но больших подготовленных позиций, кажется, не существует, по крайней мере в достаточном количестве. Ситуация также не позволяет украинцам быстро начать копать больше в непосредственной близости", — написал он.

Сценарий 1 — россияне двинутся на Андреевку вдоль Кураховского водохранилища, с одной стороны, и по равнине от Шахтерска, с другой. Подразделениям ВС РФ будет трудно продвигаться по равнине на юге, отметил аналитик. Но если они это сделают, то "избегут дорогостоящего прохождения огромной сети траншей и сложных хребтов в районе Курахово-Андреевки", написал он.

Сценарий 2 — движение в сторону села Дачное, расположенного на полпути между Курахово и Андреевкой. В таком случае образуются своеобразные "клещи", которые заставят ВСУ отойти, поскольку под угрозой будет логистика группировки в Курахово, отметил OSINT-ер.

Наступление РФ — первый сценарий новый атак врага Фото: Black Bird Group / X Наступление РФ — второй сценарий новый атак врага Фото: Black Bird Group / X

Кастехельми отмечает, что катастрофы и хаоса на этом участке фронта нет и, вероятно, местность можно удержать, если украинское командование перебросит туда резервы. Однако в его прогнозе — потеря большого населенного пункта, по размерам похожего на потерянную в феврале Авдеевку.

"Если текущие тенденции сохранятся, Украина может потерять Курахово еще до 2025 года", — написал он.

Наступление РФ — детали ситуации возле Курахово

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном на странице Facebook командования в 16:00 1 ноября, указано, что на Кураховском направлении насчитали 37 штурмов ВС РФ. Враг штурмует около 10 населенных пунктов: Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки. О том, что началось новое наступление РФ, в отчете не указано. На онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть конфигурацию линии фронта, о которой упоминал финский аналитик. Расстояние между крайними точками (Новодмитровка на севере и Ясная Поляна на юге) — около 27 км.

Наступление РФ — конфигурация фронта на Кураховском направлении 1 ноября Фото: DeepState

Отметим, 28 октября бойцы ВСУ показали, как отражают штурм на Кураховском направлении. На видео с места событий видим танк 128 бригады, который подобрался вплотную к российской бронемашине и полностью ее уничтожил.

Напоминаем, 1 ноября издание Bloomberg опубликовано заявление российского политолога, который сообщил, что Украину якобы заставят к переговорам из-за наступления РФ и потерю территорий.