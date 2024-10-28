Огонь прямой наводкой: ВСУ отбили штурмы россиян под Курахово и сожгли бронетехнику (видео)

В ходе штурмовых действий россияне предприняли отчаянный шаг, отправив БТР прямо к позициям украинских сил. Но в итоге попал под огонь украинского танка, который фактически в упор расстрелял вражескую машину.

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Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ успешно отразили масштабный штурм российских войск на Кураховском направлении. В одном из боевых эпизодов украинский танк практически в упор расстрелял БТР противника. Видео боевых действий было опубликовано 28 октября в Telegram-канале DeepState.

Бои развернулись между населенными пунктами Шахтерское и Новоукраинка, где российские силы предприняли попытку прорвать оборону украинских позиций. Штурм длился несколько дней, в ходе которого россияне задействовали около 40 единиц военной техники, включая танки, боевые машины пехоты и грузовики, перевозившие штурмовые группы.

Российская армия начала наступление на позиции 128-й бригады между Пречистовкой и Золотой Нивой, направляясь в сторону Новоукраинки и Шахтерского. Для защиты от украинских дронов на технику были установлены так называемые "мангалы", но они не смогли защитить боевые машины от FPV-дронов украинских сил, которые своевременно обнаружили колонну благодаря аэроразведке. В результате беспилотник смогли нанести значительный урон противнику.

Кроме того, бойцы бригады организовали засаду на российский танк, который был подбит с помощью ручного противотанкового гранатомета. После значительных потерь россияне предприняли отчаянный шаг, отправив бронетранспортер прямо к позициям украинских военных. Однако и эта попытка завершилась провалом: БТР был уничтожен в ближнем бою украинским танком.

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Ранее сообщалось, что Силы обороны с 23 по 25 октября провели успешные операции, результатом которых стало уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3", а также одной РЛС от ЗРК "Бук-М2".