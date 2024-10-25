Рекорд по уничтожению ПВО: ВСУ поразили две установки "Бук-М3" за три дня (видео)

Ранее Силы обороны наносили удары по системам российской ПВО комплексами HIMARS. Однако тактика применения в таких атаках беспилотников себя оправдала в экономическом аспекте.

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С 23 по 25 октября Силы обороны Украины провели успешные операции, результатом которых стало уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3" и одной радиолокационной станции (РЛС) 9С36 от ЗРК "Бук-М2". Эти действия представляют собой рекордный показатель за такое короткое время с начала полномасштабного вторжения, особенно с учетом применения дронов и новой тактики. Об этом сообщили обозреватели Defense Express.

Так, 23 октября операторы украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили и уничтожили ракетную установку "Бук-М3", а в ночь на 25 октября был нанесен еще один удар по комплексу "Бук-М3" вместе с РЛС подсветки целей и наведения ракет 9С36. Оба комплекса находились на оккупированной территории Луганской области, в нескольких десятках километров от линии фронта, что подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Обозреватели отметили, что применение дронов вместо артиллерийских систем HIMARS показало высокую экономическую эффективность. Стоимость удара дрона-бомбера, оснащенного боеприпасом за 500 долларов, многократно меньше, чем цена уничтожаемых ПВО, оцениваемых в миллионы долларов.

При этом беспилотники, будучи малозаметными и мобильными, позволяют украинским силам приближаться к целям и наносить точечные удары, минимизируя риск для личного состава.

Таким образом тактика использования беспилотных систем для таких ударов оправдала себя, в том числе в экономическом аспекте.

"Ранее украинские военные в основном охотились на эти комплексы ПВО с помощью артиллерийской системы HIMARS. Но дроновая тактика показала, что такие же эффективные результаты можно достичь и с помощью более дешевых средств", — подытожили аналитики.

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Украинский БПЛА поразил радиолокационную станцию ВС РФ в Крыму, — росСМИ (карта)

Напомним, 16 октября Военно-морские силы Украины сообщили об успешном уничтожении российской самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион" в Херсонской области. Ключевую роль в уничтожении российской артиллерийской системы сыграло применение высокоточных средств наблюдения и наведения.