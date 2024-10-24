Украинский БПЛА поразил радиолокационную станцию ВС РФ в Крыму, — росСМИ (карта)

По данным российских медиа, беспилотники атаковали мобильный пункт 31-й дивизии ПВО вблизи села Оленевка в Крыму.

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В ночь на 23 октября, в ходе атаки беспилотных аппаратов на оккупированный Крымский полуостров была повреждена радиолокационная станция (РЛС) Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишет российское медиа ASTRA со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

По информации российских журналистов, беспилотники пытались атаковать мобильный пункт 31-й дивизии противовоздушной обороны, расположенный в нескольких километрах от села Оленевка. В результате взрывы одного из БПЛА была повреждена мобильная РЛС. Модель станции не уточняется.

В издании также подчеркнули, ссылаясь на источники, что пострадавших среди гражданских лиц нет.

В свою очередь OSINT-проект "Око Гора" опубликовал в Telegram карту Крымского полуострова, обозначив на ней меcто атаки БПЛА.

Дроны поразили РЛС в Крыму Фото: Око Гора

Ранее, утром 23 октября, Министерство обороны России отчиталось об уничтожении четырнадцати украинских дронов. Согласно заявлению пресс-службы, четыре БПЛА были перехвачены в Ростовской области, а остальные десять — в Крыму. В ведомстве также утверждают, что авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Черного моря четыре украинских морских дрона.

Напомним, операторы подразделения Flight Club 92nd 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Вооруженных поразили в Белгородской области Российской Федерации радиолокационную станцию 96Л6, выследив ее с помощью разведывательного беспилотника Shark.

Также сообщалось, что ВСУ поразили редкую российскую радиолокационную станцию "Небо-М" большого радиуса действия, облегчив таким образом украинским БПЛА полеты над РФ.