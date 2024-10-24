Український БПЛА уразив радіолокаційну станцію ЗС РФ у Криму, — росЗМІ (карта)

За даними російських медіа, безпілотники атакували мобільний пункт 31-ї дивізії ППО поблизу села Оленівка в Криму.

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У ніч на 23 жовтня, під час атаки безпілотних апаратів на окупований Кримський півострів було пошкоджено радіолокаційну станцію (РЛС) Збройних сил Російської Федерації. Про це пише російське медіа ASTRA з посиланням на свої джерела в екстрених службах.

За інформацією російських журналістів, безпілотники намагалися атакувати мобільний пункт 31-ї дивізії протиповітряної оборони, розташований за кілька кілометрів від села Оленівка. У результаті вибуху одного з БПЛА було пошкоджено мобільну РЛС. Модель станції не уточнюється.

У виданні також наголосили, посилаючись на джерела, що постраждалих серед цивільних осіб немає.

Зі свого боку OSINT-проєкт "Око Гора" опублікував у Telegram карту Кримського півострова, позначивши на ній місце атаки БПЛА.

Дрони вразили РЛС у Криму Фото: Око Гора

Раніше, вранці 23 жовтня, Міністерство оборони Росії відзвітувало про знищення чотирнадцяти українських дронів. Згідно із заявою пресслужби, чотири БПЛА було перехоплено в Ростовській області, а решту десять — у Криму. У відомстві також стверджують, що авіація Чорноморського флоту знищила в акваторії Чорного моря чотири українських морських дрони.

Нагадаємо, оператори підрозділу Flight Club 92nd 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Збройних Сил України уразили в Білгородській області Російської Федерації радіолокаційну станцію 96Л6, вистеживши її за допомогою розвідувального безпілотника Shark.

Також повідомлялося, що ЗСУ вразили рідкісну російську радіолокаційну станцію "Небо-М" великого радіусу дії, полегшивши в такий спосіб українським БПЛА польоти над РФ.