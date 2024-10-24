Український БПЛА уразив радіолокаційну станцію ЗС РФ у Криму, — росЗМІ (карта)
За даними російських медіа, безпілотники атакували мобільний пункт 31-ї дивізії ППО поблизу села Оленівка в Криму.
У ніч на 23 жовтня, під час атаки безпілотних апаратів на окупований Кримський півострів було пошкоджено радіолокаційну станцію (РЛС) Збройних сил Російської Федерації. Про це пише російське медіа ASTRA з посиланням на свої джерела в екстрених службах.
За інформацією російських журналістів, безпілотники намагалися атакувати мобільний пункт 31-ї дивізії протиповітряної оборони, розташований за кілька кілометрів від села Оленівка. У результаті вибуху одного з БПЛА було пошкоджено мобільну РЛС. Модель станції не уточнюється.
У виданні також наголосили, посилаючись на джерела, що постраждалих серед цивільних осіб немає.
Зі свого боку OSINT-проєкт "Око Гора" опублікував у Telegram карту Кримського півострова, позначивши на ній місце атаки БПЛА.
Раніше, вранці 23 жовтня, Міністерство оборони Росії відзвітувало про знищення чотирнадцяти українських дронів. Згідно із заявою пресслужби, чотири БПЛА було перехоплено в Ростовській області, а решту десять — у Криму. У відомстві також стверджують, що авіація Чорноморського флоту знищила в акваторії Чорного моря чотири українських морських дрони.
Нагадаємо, оператори підрозділу Flight Club 92nd 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Збройних Сил України уразили в Білгородській області Російської Федерації радіолокаційну станцію 96Л6, вистеживши її за допомогою розвідувального безпілотника Shark.
Також повідомлялося, що ЗСУ вразили рідкісну російську радіолокаційну станцію "Небо-М" великого радіусу дії, полегшивши в такий спосіб українським БПЛА польоти над РФ.