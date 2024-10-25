Рекорд зі знищення ППО: ЗСУ вразили дві установки "Бук-М3" за три дні (відео)

Раніше Сили оборони завдавали ударів по системах російської ППО комплексами HIMARS. Однак тактика застосування в таких атаках безпілотників себе виправдала в економічному аспекті.

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З 23 по 25 жовтня Сили оборони України провели успішні операції, результатом яких стало знищення двох зенітно-ракетних комплексів "Бук-М3" і однієї радіолокаційної станції (РЛС) 9С36 від ЗРК "Бук-М2". Ці дії є рекордним показником за такий короткий час від початку повномасштабного вторгнення, особливо з урахуванням застосування дронів і нової тактики. Про це повідомили оглядачі Defense Express.

Так, 23 жовтня оператори українських безпілотних літальних апаратів (БпЛА) виявили і знищили ракетну установку "Бук-М3", а в ніч проти 25 жовтня було завдано ще одного удару по комплексу "Бук-М3" разом із РЛС підсвічування цілей і наведення ракет 9С36. Обидва комплекси перебували на окупованій території Луганської області, за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, що підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Оглядачі зазначили, що застосування дронів замість артилерійських систем HIMARS показало високу економічну ефективність. Вартість удару дрона-бомбера, оснащеного боєприпасом за 500 доларів, багаторазово менша, ніж ціна знищуваних ППО, оцінюваних у мільйони доларів.

Водночас безпілотники, бувши малопомітними та мобільними, дають змогу українським силам наближатися до цілей і завдавати точкових ударів, мінімізуючи ризик для особового складу.

Отже, тактика використання безпілотних систем для таких ударів виправдала себе, зокрема в економічному аспекті.

"Раніше українські військові в основному полювали на ці комплекси ППО за допомогою артилерійської системи HIMARS. Але дронова тактика показала, що такі ж ефективні результати можна досягти й за допомогою дешевших засобів", — підсумували аналітики.

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Український БПЛА уразив радіолокаційну станцію ЗС РФ у Криму, — росЗМІ (карта)

Нагадаємо, 16 жовтня Військово-морські сили України повідомили про успішне знищення російської самохідної артилерійської установки 2С7 "Піон" у Херсонській області. Ключову роль у знищенні російської артилерійської системи зіграло застосування високоточних засобів спостереження і наведення.