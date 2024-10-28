Вогонь прямою наводкою: ЗСУ відбили штурми росіян під Кураховим і спалили бронетехніку (відео)

Під час штурмових дій росіяни зробили відчайдушний крок, відправивши БТР прямо до позицій українських сил. Але в підсумку потрапив під вогонь українського танка, який фактично впритул розстріляв ворожу машину.

Related video

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ успішно відбили масштабний штурм російських військ на Курахівському напрямку. В одному з бойових епізодів український танк практично впритул розстріляв БТР противника. Відео бойових дій було опубліковано 28 жовтня в Telegram-каналі DeepState.

Бої розгорнулися між населеними пунктами Шахтарське і Новоукраїнка, де російські сили зробили спробу прорвати оборону українських позицій. Штурм тривав кілька днів, під час якого росіяни залучили близько 40 одиниць військової техніки, включно з танками, бойовими машинами піхоти та вантажівками, що перевозили штурмові групи.

Російська армія почала наступ на позиції 128-ї бригади між Пречистівкою та Золотою Нивою, прямуючи в бік Новоукраїнки та Шахтарського. Для захисту від українських дронів на техніку було встановлено так звані "мангали", але вони не змогли захистити бойові машини від FPV-дронів українських сил, які своєчасно виявили колону завдяки аеророзвідці. У результаті безпілотники змогли завдати значної шкоди противнику.

Крім того, бійці бригади організували засідку на російський танк, який був підбитий за допомогою ручного протитанкового гранатомета. Після значних втрат росіяни зробили відчайдушний крок, відправивши бронетранспортер прямо до позицій українських військових. Однак і ця спроба завершилася провалом: БТР був знищений у ближньому бою українським танком.

Важливо

Бойова робота морпіхів: під Херсоном бійці ВМС знищили російську САУ 2С7 "Піон" (відео)

Раніше повідомлялося, що Сили оборони з 23 по 25 жовтня провели успішні операції, результатом яких стало знищення двох зенітно-ракетних комплексів "Бук-М3", а також однієї РЛС від ЗРК "Бук-М2".