Первый бой: войска КНДР пытались прорвать оборону ВСУ под Курском, — NYT

Пока неизвестно, когда произошло столкновение Сил обороны и войск КНДР в Курской области РФ. Официальный представитель США анонимно сообщил о значительном количестве ликвидированных северокорейских солдат.

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Северокорейские солдаты вступили в боевые действия против украинских Сил обороны в Курской области РФ и могли понести серьезные потери. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на двух анонимных собеседников из высших политических кругов из США и Украины.

По словам собеседников, северокорейские войска вступили в бой против украинских сил, которые осуществляют операцию в Курской области РФ. Источник из украинских политических кругов сообщил, что участие войск КНДР было ограниченным и, вероятно, "имело целью проверить украинскую линию [обороны] на наличие слабых мест", а северокорейские солдаты воюют вместе с российской 810-й отдельной бригадой морской пехоты ВС РФ.

Журналисты пишут, что пока неизвестно, когда произошло боевое столкновение. Собеседник из Киева не сообщил никаких подробностей о потерях, но официальный представитель США сказал, что "значительное количество северокорейских военных было убито".

СМИ указывает, что хотя большинство северокорейских войск еще не участвовали в боевых действиях, однако западные и украинские чиновники назвали их появление на поле боя "большой эскалацией" после более двух лет полномасштабного вторжения РФ.

Источник в украинских политических кругах отмечает, что значительная часть остальных сил может вступить в бой в ближайшие дни. Чиновник добавил, что войска Северной Кореи разделены на два подразделения — одно состоит из десантников, а другое — из войск поддержки, которые будут организовывать защиту территории, отвоеванной у украинских сил.

"В Украине и среди ее союзников идет дискуссия относительно военного значения северокорейских войск. Некоторые официальные лица назвали их вербовку актом отчаяния со стороны президента РФ Владимира Путина, чьи силы продолжают захватывать территории на востоке Украины, но несут огромные потери", — пишут журналисты и добавляют, что другие чиновники убеждены, что решение о развертывании войск имело целью "ослабить решимость Запада" и показать, что Россия не находится в изоляции.

СМИ подчеркивает, что северокорейские войска также могут позволить России "направить большую часть своих сил" на наступательные действия на территории Украины, в частности на Донбассе, где российские войска пытаются захватить как можно больше территории до наступления зимы.

Напомним, 3 ноября издание The Korea Herald сообщило, что КНДР хочет получить от РФ в обмен на отправленных солдат. Журналисты пишут, что Северная Корея заинтересована в получении финансовой помощи, продовольствия и новейших технологий.

5 ноября Reuters написал, что войска КНДР могли понести первые потери от украинских Сил обороны. По данным южнокорейских ведомств, на данный момент удалось идентифицировать около 40 погибших среди военных из КНДР.