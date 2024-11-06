Перший бій: війська КНДР намагалися прорвати оборону ЗСУ під Курськом, — NYT

Наразі невідомо, коли відбулося зіткнення Сил оборони та військ КНДР у Курській області РФ. Офіційний представник США анонімно повідомив про значну кількість ліквідованих північнокорейських солдатів.

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Північнокорейські солдати вступили у бойові дії проти українських Сил оборони в Курській області РФ та могли зазнати серйозних втрат. Про це пише видання The New York Times з посиланням на двох анонімних співрозмовників з вищих політичних кіл з США та України.

За словами співрозмовників, північнокорейські війська вступили у бій проти українських сил, які здійснюють операцію в Курській області РФ. Джерело з українських політичних кіл повідомило, що участь військ КНДР була обмеженою і, ймовірно, "мала на меті перевірити українську лінію [оборони] на наявність слабких місць", а північнокорейські солдати воюють разом з російською 810-ю окремою бригадою морської піхоти ЗС РФ.

Журналісти пишуть, що наразі невідомо, коли відбулося бойове зіткнення. Співрозмовник з Києва не повідомив жодних подробиць щодо втрат, але офіційний представник США сказав, що "значна кількість північнокорейських військових була вбита".

ЗМІ вказує, що хоча більшість північнокорейських військ ще не брали участь у бойових діях, однак західні та українські посадовці назвали їхню появу на полі бою "великою ескалацією" після понад двох років повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело в українських політичних колах зазначає, що значна частина решти сил може вступити в бій найближчими днями. Посадовець додав, що війська Північної Кореї розділені на два підрозділи — один складається з десантників, а інший — із військ підтримки, які організовуватимуть захист території, відвойованої в українських сил.

"В Україні та серед її союзників точиться дискусія щодо військового значення північнокорейських військ. Деякі офіційні особи назвали їх вербування актом відчаю з боку президента РФ Володимира Путіна, чиї сили продовжують захоплювати території на сході України, але зазнають величезних втрат", — пишуть журналісти та додають, що інші посадовці переконані, що рішення про розгортання військ мало на меті "послабити рішучість Заходу" та показати, що Росія не перебуває в ізоляції.

ЗМІ підкреслює, що північнокорейські війська також можуть дозволити Росії "спрямувати більшу частину своїх сил" на наступальні дії на території України, зокрема на Донбасі, де російські війська намагаються захопити якомога більше території до настання зими.

Нагадаємо, 3 листопада видання The Korea Herald повідомило, що КНДР хоче отримати від РФ у обмін на відправлених солдатів. Журналісти пишуть, що Північна Корея зацікавлена в отриманні фінансової допомоги, продовольства та новітніх технологій.

5 листопада Reuters написав, що війська КНДР могли зазнати перших втрат від українських Сил оборони. За даними південнокорейських відомств, наразі вдалося ідентифікувати близько 40 загиблих серед військових з КНДР.