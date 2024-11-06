Сирський підбив підсумки "Курської операції": Безугла вважає, що ЗСУ виводять з Росії

Загальні втрати росіян на Курському напрямку становлять 20842 особи, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі Росія зосередила там близько 45 тисяч військових.

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Втрати росіян на Курському напрямку за три місяці боїв становлять понад 20 тисяч осіб та понад тисячі одиниць озброєння і військової техніки. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Олександр Сирський зазначив, що у травні українська розвідка отримала підтвердження задуму ворога щодо наступу на Сумському напрямку для створення "буферної зони" на півночі країни. Саме тому, наголосив військовий, було прийнято рішення перенести бойові дії на територію противника у Курській області Росії.

Станом на 5 листопада втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, повідомив Головнокомандувач ЗСУ. З них було ліквідовано 7905 осіб, поранення отримали 12220, а у полон потрапили 717 солдатів, уточнив Сирський.

За той же період було знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога, а саме 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

Росія прагне, щоб українські війська вийшли із території Курської області, зосередивши там близько 45 тисяч військових, зокрема залучивши військових з Північної Кореї, зазначив Олександр Сирський.

Водночас нардепка Мар'яна Безугла вважає, що таким чином генерал зробив "підводку" до виведення українських військ з Курщини.

"Тільки він не сказав, скільки територій на Донеччині та Харківщині було "обміняно" росіянам за цей час і скільки українських громадян загинуло", — написала вона.

Нагадаємо, підрозділи ЗС РФ з півдня наближаються до міста Курахове в Донецькій області. Крім того, росіяни прямують до дороги, яка забезпечує логістику Сил оборони.

Також Фокус писав, що президент Володимир Зеленський 30 жовтня заявляв, що Україна мала змогу взяти під контроль Курську АЕС, але свідомо цього не зробила.