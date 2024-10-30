ЗСУ могли захопити Курську АЕС: Зеленський пояснив, чому цього вирішили не робити (відео)

Президент Володимир Зеленський розповів, що своїм проривом у РФ війська врятували Суми. З його слів, під загрозою були "сотні сіл і міст".

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Україна мала змогу взяти під контроль Курську АЕС, але свідомо цього не зробила. Про це під час брифінгу 30 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський про Курську операцію — з 27:55

Курська операція: чому була необхідною

"Передусім ви повинні розуміти, як почалася ця операція. Початок був з російського боку", — зазначив він.

Лідер розповів, що Україна отримала інформацію і поділилась нею з партнерами. Йшлося про те, що ЗС РФ можуть прорвати лінію оборони на сході. Коли російські війська дійсно розпочали наступ у Харківській області, Київ звернувся до Заходу за засобами для прицільного знищення ворога.

"У нас немає цих інструментів", — наголосив Зеленський.

Однак, з його слів, партнери дозволу не надали. Сили оборони взялися відбивати ворога на Харківщині, і його вдалося зупинити. Тоді з’явились вже нові дані — Кремль збирається зробити те саме на півночі.

Президент нагадав, що очільник Кремля Володимир Путін публічно заявляв, що збирається створити "буферну зону", яка зокрема проходила б через східні та північні території України. Мова про заглиблення ЗС РФ на відстань 10-30 кілометрів.

"Тобто це сотні сіл і міст", — пояснив Зеленський.

Стало зрозуміло, що далекобійну зброю ЗСУ ніхто не надасть, а окупаційні війська тим часом продовжать нищити Україну зсередини. Тоді було вирішено розпочати Курську операцію, створивши "буфер" вже на території Росії.

Чому ЗСУ не захопили Курську АЕС

"Ми пішли туди. Так, у нас був успіх. Так, ми взяли під контроль цю територію через це, але, як бачите, в західних медіа заявляли, що ми намагаємося захопити якісь заводи, енергосистеми та атомні станції. Ні, ми навіть не намагаємося цього зробити", — підкреслив президент.

З його слів, РФ перекинула певні з сили з Харківської області під Курськ, а також перемістила деякі війська зі сходу. Однак цього виявилось недостатньо, щоб зупинити просування ворога на Донбасі.

Зеленський повідомив, що завдяки Курській операції Україні вдалося зберегти Суми. Україна ж повернулася до питання дозволу на далекобійні удари та розробила План перемоги.

"Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили. Ми могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього. Ніколи, тому що розуміємо, що це означало б стати такими ж, як Росія. Ми не окуповуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили із Запорізькою атомною станцією", — додав він.

Нагадаємо, 28 жовтня у ЗСУ показали застосування американської техніки у Курській області. На території ворога працювали у взаємодії БМП Bradley та танк Abrams.

У The New York Times повідомили, що скоро кілька тисяч бійців КНДР долучаться до наступу ЗС РФ у Курській області. Передбачається, що ворог застосує звичну для себе тактику штурмів малими групами.