ВСУ могли захватить Курскую АЭС: Зеленский объяснил, почему этого решили не делать (видео)

Президент Владимир Зеленский рассказал, что своим прорывом в РФ войска спасли Сумы. По его словам, под угрозой были "сотни сел и городов".

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Украина имела возможность взять под контроль Курскую АЭС, но сознательно этого не сделала. Об этом во время брифинга 30 октября заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский о Курской операции — с 27:55

Курская операция: почему была необходима

"Прежде всего вы должны понимать, как началась эта операция. Начало было с российской стороны", — отметил он.

Лидер рассказал, что Украина получила информацию и поделилась ею с партнерами. Речь шла о том, что ВС РФ могут прорвать линию обороны на востоке. Когда российские войска действительно начали наступление в Харьковской области, Киев обратился к Западу за средствами для прицельного уничтожения врага.

"У нас нет этих инструментов", — подчеркнул Зеленский.

Однако, по его словам, партнеры разрешения не предоставили. Силы обороны взялись отбивать врага на Харьковщине, и его удалось остановить. Тогда появились уже новые данные — Кремль собирается сделать то же самое на севере.

Президент напомнил, что глава Кремля Владимир Путин публично заявлял, что собирается создать "буферную зону", которая в том числе проходила бы через восточные и северные территории Украины. Речь о углублении ВС РФ на расстояние 10-30 километров.

"То есть это сотни сел и городов", — пояснил Зеленский.

Стало понятно, что дальнобойное оружие ВСУ никто не предоставит, а оккупационные войска тем временем продолжат уничтожать Украину изнутри. Тогда было решено начать Курскую операцию, создав "буфер" уже на территории России.

Почему ВСУ не захватили Курскую АЭС

"Мы пошли туда. Да, у нас был успех. Да, мы взяли под контроль эту территорию из-за этого, но, как видите, в западных медиа заявляли, что мы пытаемся захватить какие-то заводы, энергосистемы и атомные станции. Нет, мы даже не пытаемся этого сделать", — подчеркнул президент.

По его словам, РФ перебросила определенные силы из Харьковской области под Курск, а также переместила некоторые войска с востока. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить продвижение врага на Донбассе.

Зеленский сообщил, что благодаря Курской операции Украине удалось сохранить Сумы. Украина же вернулась к вопросу разрешения на дальнобойные удары и разработала План победы.

"Россия думает, что они очень сильны, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого. Никогда, потому что понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской атомной станцией", — добавил он.

Напомним, 28 октября в ВСУ показали применение американской техники в Курской области. На территории врага работали во взаимодействии БМП Bradley и танк Abrams.

В The New York Times сообщили, что скоро несколько тысяч бойцов КНДР присоединятся к наступлению ВС РФ в Курской области. Предполагается, что враг применит привычную для себя тактику штурмов малыми группами.