ЗС РФ почали нову хвилю наступальних дій в Курській області, — DeepState

За словами аналітиків, росіяни застосували традиційну тактику — десантування піхоти на БМП.

Російські війська почали новий етап наступальних дій на території Курської області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на Курщині", — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що росіяни поновили наступальні дії на Погребки, Зелений Шлях, Дар'їно та Суджу.

Наступальні дії ЗС РФ в Курській області Фото: DeepState

Щодо Суджі, то в DeepState підкреслили, що наразі уточнюють ситуацію, а ось щодо решти ділянок повідомили, що Збройним силам України вдалося зупинити основний натиск ворога.

"Ворог застосував традиційну тактику — десантування піхоти на БМП", — зазначили аналітики.

Вони також наголосили, що ворожі війська спробують ще не раз новоприбулими підрозділами здійснити масовані штурми.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ інформації щодо штурмів чи наступальних дій з боку росіян не було.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація росіян сьогодні завдала по Курщині 18 авіаційних ударів із застосуванням 27 КАБів", — коротко зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, 7 листопада Володимир Зеленський заявив, що серед військових КНДР в Курській області є перші втрати.

6 листопада Олександр Сирський заявив, що втрати росіян на Курському напрямку за три місяці боїв становлять понад 20 тисяч осіб.