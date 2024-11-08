"Мирный план" Трампа побудил войска РФ и КНДР пойти в наступление в Курской области, — Forbes

По словам журналистов, российские и северокорейские войска начали наступательные действия в Курской области, имея целью воспользоваться планом Трампа по перемирию. Сама стратегия американского политика, по мнению авторов, выглядит невыполнимой.

Российские морские пехотинцы при поддержке войск Северной Кореи атаковали украинские позиции в Курской области, чтобы отвоевать как можно больше территории до того момента, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп предложит заморозить конфликт. Об этом пишет Forbes.

"Для россиян это была кровавая баня. Но не стоит ожидать, что они прекратят атаковать... Потому что одно из предложений Трампа заключается в том, чтобы Украина и Россия согласились на перемирие вдоль нынешней линии фронта", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, если план Трампа действительно сработает, то Россия фактически сдаст 435 квадратных километров своей территории в обмен на примерно 20% Украины.

"Президент России Владимир Путин может дать добро на этот, казалось бы, выгодный обмен", — говорится в статье.

Авторы материала подчеркнули, что 810-я бригада морской пехоты РФ и войска КНДР атаковали позиции ВСУ в Курской области с применением не менее 14 БТРов, десять из которых были уничтожены, повреждены или брошены.

"В 17-тонную машину может втиснуться до 10 военнослужащих, а это означает, что 810-я морская пехотная бригада могла потерять в общей сложности 140 человек, хотя, вероятно, по крайней мере несколько из них смогли спастись из горящих БТРов", — пояснили журналисты.

По их мнению, Кремль может понести большие потери, пытаясь ликвидировать Курское выступление.

"Этот компромисс — ликвидация выступления в обмен на сотни или даже тысячи жизней — может быть стоящим для российских лидеров, но только если существует реальная перспектива воплощения мирного плана Трампа в жизнь. Пока не понятно, так ли это", — говорится в материале.

Основная проблема, по мнению журналистов, заключается в том, что Трамп требует создания демилитаризованной зоны вдоль 800-мильной линии фронта, но не предлагает никакого способа обеспечить ее соблюдение, из-за чего его предложение выглядит наивным.

"Россия и Северная Корея, возможно, перебрасывают войска и технику на Курскую дугу в попытке создать условия для перемирия, которое может никогда не наступить", — подытожили авторы материала.

Напомним, 8 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ начали новую волну наступательных действий в Курской области.

7 ноября Владимир Зеленский заявил, что среди военных КНДР в Курской области есть первые потери.