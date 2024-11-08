"Мирний план" Трампа спонукав війська РФ та КНДР піти у наступ в Курській області, — Forbes

За словами журналістів, російські та північнокорейські війська почали наступальні дії в Курській області, маючи на меті скористатися планом Трампа щодо перемир'я. Сама стратегія американського політика, на думку авторів, виглядає нездійсненною.

Російські морські піхотинці за підтримки військ Північної Кореї атакували українські позиції в Курській області, щоб відвоювати якомога більше території до того моменту, коли новообраний президент США Дональд Трамп запропонує заморозити конфлікт. Про це пише Forbes.

"Для росіян це була кривава баня. Але не варто очікувати, що вони припинять атакувати… Тому що одна з пропозицій Трампа полягає в тому, щоб Україна і Росія погодилися на перемир'я вздовж нинішньої лінії фронту", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, якщо план Трампа дійсно спрацює, то Росія фактично здасть 435 квадратних кілометрів своєї території в обмін на приблизно 20% України.

"Президент Росії Володимир Путін може дати добро на цей, здавалося б, вигідний обмін", — йдеться у статті.

Автори матеріалу підкреслили, що 810-та бригада морської піхоти РФ та війська КНДР атакували позиції ЗСУ в Курській області із застосуванням щонайменше 14 БТРів, десять з яких були знищені, пошкоджені або покинуті.

"У 17-тонну машину може втиснутися до 10 військовослужбовців, а це означає, що 810-а морська піхотна бригада могла втратити загалом 140 осіб, хоча, ймовірно, принаймні кілька з них змогли врятуватися з палаючих БТРів", — пояснили журналісти.

На їх думку, Кремль може зазнати великих втрат, намагаючись ліквідувати Курський виступ.

"Цей компроміс — ліквідація виступу в обмін на сотні або навіть тисячі життів — може бути вартим для російських лідерів, але тільки якщо існує реальна перспектива втілення мирного плану Трампа в життя. Поки що не зрозуміло, чи це так", — йдеться у матеріалі.

Основна проблема, на думку журналістів, полягає в тому, що Трамп вимагає створення демілітаризованої зони вздовж 800-мильної лінії фронту, але не пропонує жодного способу забезпечити її дотримання, через що його пропозиція виглядає наївною.

"Росія і Північна Корея, можливо, перекидають війська і техніку на Курську дугу в спробі створити умови для перемир'я, яке може ніколи не настати", — підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, 8 листопада аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ почали нову хвилю наступальних дій в Курській області.

7 листопада Володимир Зеленський заявив, що серед військових КНДР в Курській області є перші втрати.