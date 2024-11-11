Десятки тисяч ворогів: Сирський назвав ключові завдання ЗСУ в Курській області (фото)

За словами головнокомандувача ЗСУ, не можна недооцінювати операцію в російському регіоні, адже вона допомагає стримувати противника на інших напрямках. Ситуація на Донбасі могла б складатися істотно гірше.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українські підрозділи в Курській області та розповів, які завдання лягли на Сили оборони на цьому напрямку. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, важливість оперативного району в Курській області не можна недооцінювати, враховуючи кількість військ противника, які там зосереджені.

"Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів із найкращих російських ударних частин штурмували б наші позиції на Покровському, Курахівському чи Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті", — написав Олександр Сирський.

Олександр Сирський відвідав позиції ЗСУ в Курській області Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram Головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію в Курській області Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Зараз російські окупанти, продовжує головнокомандувач ЗСУ, намагаються виконати наказ свого військового керівництва і тим самим витіснити Сили оборони з територій, які в них під контролем.

Робота генерала на Курському напрямку була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій і підвищенні ефективності вогневого ураження противника. Також вирішувалися питання всебічного забезпечення і підготовки резервів.

"Наше завдання на цьому напрямку — стримувати і знищувати ворога на його землі... Вдячний нашим воїнам за стійкість і хоробрість у боротьбі з російським агресором", — підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, 10 листопада видання Forbes у своєму матеріалі повідомило, що президент Росії Володимир Путін наказав звільнити Курську область, однак його війська і армія КНДР зазнають там великих втрат. Піхота противника, зазначили аналітики, спробувала атакувати позиції Сил оборони за допомогою БТР-82, однак це був її останній маневр. У селі Погребки в російському регіоні помітили три згорілі одиниці техніки.