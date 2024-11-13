"Далі будуть велосипеди": експерт розповів про запаси військової техніки в РФ

Російський ВПК стикається зі складнощами в галузі виробництва критично важливих компонентів, зазначив експерт Віктор Кевлюк. А особливо складна ситуація склалася з виробництвом артилерійських стволів, де потрібне високоточне обладнання.

Українські сили продовжують знищувати російську техніку на полі бою, проте відновлення втрат триває активними темпами. Про це в інтерв'ю заявив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк, наголосивши на ключових особливостях і складнощах оборонного виробництва РФ в умовах санкцій і обмежень.

За оцінками Кевлюка, щомісячне відновлення танків у Росії становить близько 150-160 одиниць. З них лише близько 30% становлять нові машини, зібрані з нуля, тоді як решта — це відновлені танки або техніка, знята зі зберігання. Темп виробництва дозволяє РФ відновлювати до 1 920 танків на рік, що в теорії покриває бойові втрати.

Водночас аналітичний сайт Oryx оцінює російські втрати танків на рівні 3 494 одиниць за час конфлікту, що підтверджує, що поточні темпи наразі дають змогу компенсувати ці втрати. Однак російська сторона змушена використовувати застарілі зразки, оскільки на фронт відправляються машини 1960-х років випуску. У той час як українські сили отримують більш сучасні моделі від західних союзників.

Проблеми з комплектуючими та кадрами

Російська військова промисловість стикається з дефіцитом критично важливих компонентів, включно з танковими прицілами та засобами ППО. Раніше Росія закуповувала оптичні приціли у Франції, проте санкції змусили перемикнутися на білоруське підприємство "Пеленг", яке здатне виробляти до 145 прицілів "Сосна" і 40 новітніх "Сосна-У" щорічно. Це дає змогу підтримувати деяку кількість прицілів у запасі, але рівень виробництва обмежений.

Особливо складна ситуація склалася з виробництвом артилерійських стволів, де потрібне високоточне обладнання. Росія стикається з нестачею верстатів для нарізання і свердління стволів, і спроби закупівлі таких верстатів через треті країни поки що не дають змоги покрити потреби в артилерійських системах.

Дефіцит кваліфікованої робочої сили також стає значною проблемою для російського оборонного комплексу, зазначив експерт. У відповідь на це 2023 року в районі "Уралвагонзаводу" почали будувати зону для залучення фахівців з-поміж ув'язнених.

Протиповітряна оборона і постачання союзникам

Ситуація з виробництвом ППО також залишається складною. РФ намагається компенсувати дефіцит радіоелектронних компонентів за рахунок нелегальних постачань, однак це уповільнює процес. А участь російських засобів ППО в допомозі союзникам, таким як Іран, додає напруженості. Так, нещодавно кілька установок С-300 було передано Тегерану, але невдовзі їх було знищено внаслідок ізраїльської атаки, що потребує додаткових ресурсів на відновлення.

Оцінка перспектив російського ОПК

За прогнозами Міноборони Великої Британії, запаси російських танків і бронетехніки можуть бути вичерпані до осені 2025 року. Крім того, попри спроби нарощування виробництва і залучення білоруських фахівців для ремонту МіГ-29, подальші перспективи здаються обмеженими.

Отже, на думку Кевлюка, краху оборонного комплексу Росії очікувати не варто, але стагнація, пов'язана з дефіцитом компонентів і кваліфікованої робочої сили, неминуча.

"Британська розвідка дає оцінку, що противник вичерпає запаси своєї броньованої техніки — йдеться про танки і бойові броньовані машини — до осені 2025 року. Далі, мабуть, кавалерія, велосипеди, що там ще може бути... Електросамокати ми вже бачили", — підсумував експерт.

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