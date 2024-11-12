Втрати ЗС РФ вимірюються тисячами: темп війни з кожним днем зростає, — капітан НГУ (відео)

За словами Володимира Назаренка, противник зазнає колосальних втрат через високу динаміку бойових дій, однак тиск на позиції Сил оборони не припиняється.

Наразі лінія фронту є досить динамічною і темп війни зростає щодня. Про це в ефірі "Еспресо.TV" заявив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан Нацгвардії Володимир Назаренко.

За його словами, ситуація на полі бою дійсно складна і пов'язано це з тією активністю, яка там фіксується. Водночас така динаміка позначається і на втратах росіян, яких вони зазнають щодня.

"Ситуація на фронті дійсно складна. Темп війни з кожним днем зростає. Ворог адаптується до своїх помилок і постійно вдосконалює свої засоби ураження. Але й втрати противника зростають", — заявив Володимир Назаренко.

Якщо раніше можна було говорити про сотні поранених чи знищених російських військовослужбовців, то нині втрати окупантів уже вимірюються тисячами, каже капітан НГУ. Водночас противник виявився готовим до таких втрат і продовжує спроби тиску на українських захисників.

Завдання Сил оборони зробити так, щоб ця активність з боку агресора знизилася, а втрати продовжилися. Тоді фронт ЗС РФ почне сипатися, адже вони не зможуть утримувати нинішній темп війни.

"Наразі сіра зона — це зона, де винищується все завдяки діям Сил оборони, безпілотних систем, ударних дронів, коптерів зі скиданнями, мінометів та артилерії. Тому лінія фронту є досить динамічною", — резюмував Володимир Назаренко.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що ЗС РФ перекинули під Запоріжжя штурмові підрозділи і майже в половину наростили удари керованими авіабомбами. Ворог провів розвідку і готовий наступати протягом найближчих кількох днів, писали в Reuters.