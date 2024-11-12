Потери ВС РФ измеряются тысячами: темп войны с каждым днем растет, — капитан НГУ (видео)

По словам Владимира Назаренко, противник несет колоссальные потери из-за высокой динамики боевых действий, однако давление на позиции Сил обороны не прекращается.

На данный момент линия фронта является достаточно динамической и темп войны растет ежедневно. Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан Нацгвардии Владимир Назаренко.

По его словам, ситуация на поле боя действительно сложная и связано это с той активностью, которая там фиксируется. При этом такая динамика сказывается и на потерях россиян, которые они несут кажды день.

"Ситуация на фронте действительно сложная. Темп войны с каждым днем растет. Враг адаптируется к своим ошибкам и постоянно совершенствует свои средства поражения. Но и потери противника растут", — заявил Владимир Назаренко.

Если раньше можно было говорить о сотнях раненых или уничтоженных российских военнослужащих, то сейчас потери оккупантов уже измеряются тысячами, говорит капитан НГУ. В то же время, противник оказался готовым к таким потерям и продолжает попытки давления на украинских защитников.

Задача Сил обороны сделать так, чтобы эта активность со стороны агрессора снизилась, а потери продолжились. Тогда фронт ВС РФ начнет сыпаться, ведь они не смогут удерживать нынешний темп войны.

"Сейчас серая зона — это зона, где истребляется все благодаря действиям Сил обороны, беспилотных систем, ударных дронов, коптеров со сбросами, минометов и артиллерии. Поэтому линия фронта является довольно динамичной", — резюмировал Владимир Назаренко.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что ВС РФ перебросили под Запорожье штурмовые подразделения и почти в половину нарастили удары управляемыми авиабомбами. Враг провел разведку и готов наступать в течение ближайших нескольких дней, писали в Reuters.