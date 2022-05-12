России потребуется 15 лет на импортозамещение электроники: почему Китай не поможет

Китайская компания SMIC способна производить российские чипы, но США угрожает ей жесткими санкциями.

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России понадобится около 15-ти лет, чтобы отказаться от зарубежных полупроводников и наладить производство собственных. Об этом пишет издание "Взгляд", ссылаясь на российских экспертов отрасли.

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Полупроводники лежат в основе работы практически всех электронных устройств, включая смартфоны, компьютеры, электромобили, спутники, медицинского оборудования. В связи с санкциями зарубежные компании отказались поставлять в Россию микросхемы, среди них и крупнейший производитель TSMC из Тайваня, где производились российские процессоры "Эльбрус" и "Байкал".

Глава аналитического агентства Content Review Сергей Половников заявил, что Россия не освоила технологии для самостоятельного производства таких чипов. Для этого производителям необходимо сложное оборудование, которого нет даже у завода "Микрон" из Зеленограда, — именно поэтому россияне пользовались услугами TSMC и других азиатских фабрик.

"Я думаю, учитывая, что развитие с каждым годом становится все легче, России понадобится лет 15 на налаживание системы изготовления полупроводников, если такая задача вообще стоит", — прокомментировал Половников.

[ + – ] Процессор "Байкал"

Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко предполагает, что вместо тайваньской компании TSMC Россия может заказывать производство чипов у китайской SMIC. Как предполагает эксперт, в этом случае РФ понадобится год на перезапуск производства, также нужно будет внести изменения в конструкцию платы и поддержать "лояльность китайского рынка". Но SMIC может отказать заказчикам, ведь США пригрозили компании ужесточением санкций в случае использования американских технологий для печати российских чипов.

"Поскольку оборот этого предприятия во многом зависит от технологий США, оно может не захотеть выполнять контракты для России", — считает Алексей Бойко.

Ранее компания J’son & Partners Consulting подсчитала: России понадобится 30 лет, чтобы догнать крупнейших производителей чипов. Сейчас страна отстает от передовых стран мира на семь технологических поколений, ведь освоила только топологию больше 32 нм.

В начале мая Великобритания ввела новые технологические санкции, которые лишили РФ возможности выпускать процессоры Baikal. Эти чипы построены на архитектуре компании Arm, а она теперь не сможет выдавать российским дизайн-центрам лицензии на использование своих технологий для проектирования или производства продуктов.