России понадобится 30 лет, чтобы догнать мировых производителей чипов

Страна-агрессор способна создавать процессоры, которые отстают от мировых на 7 поколений.

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Россия отстает от мировых производителей полупроводниковых чипов на семь технологических поколений. Такие выводы исследователи компании J’son & Partners Consulting опубликовали на своем сайте.

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В 2020 году в России утвердили "Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года". По мнению экспертов, планирования на 10 лет уже недостаточно, ведь требования к уровню производственных мощностей постоянно растут. Российские власти предложили рыночные механизмы, тогда как развитие отрасли требует разработки новой стратегии. В результате страна в сфере производства электроники отстает и деградирует, и в первую очередь это касается производства интегральных систем (ИС), которые лежат в основе телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования.

Для сравнения эксперты привели ведущую компанию TMSC из Тайваня, основанную в 1987 году — для достижения мирового лидерства ей понадобилось 30 лет. Китайская SMIC появилась гораздо позже, в 2001 году, и потратила на свое развитие 20 лет, пока в 2021 году не освоила передовой 14-нм техпроцесс с использованием литографического оборудования.

Процесс догоняющего развития в сфере микросхем можно разделить на три этапа:

Повышение производства (занимает 3-5 лет, отставание в 3-4 поколения);

Достижения уровня конкурентов (10-15 лет, отставание в2 поколения);

Выход в лидеры (20-30 лет, отставание максимум 1 поколение).

"Таким образом, общий срок стратегического планирования в электронной промышленности должен составлять не менее 30 лет, при этом также надо учитывать, что и тайваньская и китайская компании успешно использовали возможности растущей глобальной экономики", — пишет J’son & Partners Consulting.

На первом этапе России следует освоить производство по топологии 28-32 нм. Как отметили эксперты, схемы с топологией менее 32 нм Россия не выпускает, однако они являются ключевым элементом работы высокопроизводительного телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования. До введения санкций российские производители импортировали такие чипы из-за границы, в первую очередь из Китая, Вьетнама и Малайзии. Отмечается, что 99% ИС, поставляемых из этих стран, принадлежат Intel, AMD и другим компаниям из США, которые ограничили поставки в РФ из-за санкций.

В 2021 году Россия закупила схемы на общую сумму около $863 млн по среднегодовому курсу. При этом за последние три года импорт чипов по высоким топологическим нормам (не более 32 нм) увеличился почти в три раза и составил около 20% от общего импорта ИС. До 2024 года правительство России планирует инвестировать в производство микроэлектроники 266 млрд рублей — значительно меньше, чем передовые страны. По данным компании Gartner, только в 2021 году производители ИС вложили в разработку новых мощностей для производства чипов $146 млрд, около 60% этих денег инвестировала тройка лидеров — TSMC, Intel и Samsung.

[ + – ] Импорт интегральных схем в РФ

31 марта США ввели новый пакет санкций против РФ, которые коснулись более 20 IT-компаний. Ограничения повлияют на производство российских процессоров и суперкомпьютеров.

Писали также, почему Россия не сможет наладить производство чипов по примеру Китая. Семь лет назад китайские власти тоже столкнулись с американскими санкциями и решили переходить на собственную электронику. Страна потратила на модернизацию большое количество денег и пока не достигла намеченной цели, хотя находится под более мягкими ограничениями.