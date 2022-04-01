Россия осталась без чипов и суперкомпьютеров — США ввели мощные санкции

Минфин США обвиняет некоторые российские компании в работе на спецслужбы РФ.

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31 марта в США подготовили и ввели очередной пакет санкций. На этот раз они направлены на 13 граждан РФ и более 20 IT-компаний. Об этом сообщает издание 3dnews.ru.

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СМИ информировало о том, что ограничения коснутся производителей процессоров, разработчиков суперкомпьютеров и физических лиц, которые напрямую связаны с подсанкционными компаниями. Издание называет данный пакет санкций "самым жестким".

Под "ударом" оказался российский производитель микроэлектроники "Микрон". Данная компания производит чипы по 90-нм техпроцессу, который в РФ является самым доступным и передовым. Акционерами "Микрона" являются "Роснано", группа компаний РТИ, которая разрабатывает программно-аппаратные продукты, и "Росимущество".

Санкции коснулись научно-исследовательского института "Вектор", работающего в области радиотехники и радиоэлектроники. НИИ работает на госведомства и образовательные учреждения.

Следующей в списке оказался разработчик суперкомпьютеров "Т-Платформы". Стоит упомянуть, что ее дочерней компанией является "Байкал Электроникс", разрабатывающая чипы "Байкал".

Кроме вышеперечисленных компаний и НИИ санкции затронули:

НИИМЭ (НИИ молекулярной электроники),

"Научно-технический центр Метротек",

"Серния Инжиниринг".

Министерство финансов США обвинило "Серния Инжиниринг" в работе на спецслужбы РФ. Американское ведомство связало данную компанию в организации закупок в интересах спецслужб через организованную сеть подставных компаний.

Ранее мы сообщали, что некоторые граждане РФ, оказавшиеся под персональными санкциями, активно продают криптовалюту, чтобы иметь доступ к фиатным деньгам, либо же покупают недвижимость в некоторых странах Ближнего Востока.