Росія залишилася без чіпів і суперкомп'ютерів — США запровадили потужні санкції

Мінфін США звинувачує деякі з російських компаній у роботі спецслужб.

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31 березня у США підготували та ввели черговий пакет санкцій. Цього разу вони спрямовані проти 13 громадян РФ і понад 20 IT-компаній. Про це повідомляє видання 3dnews.ru.

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ЗМІ інформувало про те, що обмеження стосуватимуться виробників процесорів, розробників суперкомп'ютерів і фізичних осіб, які безпосередньо пов'язані з підсанкційними компаніями. Видання називає цей пакет санкцій "найжорсткішим".

Під "ударом" опинився російський виробник мікроелектроніки "Мікрон". Ця компанія виробляє чіпи за 90-нм техпроцесом, що в РФ є найдоступнішим і передовим. Акціонерами "Мікрона" є "Роснано", група компаній РТІ, яка розробляє програмно-апаратні продукти, та "Росмайно".

Санкції зачепили науково-дослідний інститут "Вектор", що працює в галузі радіотехніки та радіоелектроніки. НДІ працює на держвідомства й освітні установи.

Наступним у списку виявився розробник суперкомп'ютерів "Т-Платформи". Варто згадати, що його дочірньою компанією є "Байкал Електронікс", що розробляє чіпи "Байкал".

Крім перерахованих вище компаній і НДІ санкції торкнулися:

НДІМЕ (НДІ молекулярної електроніки),

"Науково-технічний центр Метротек",

"Сернія Інжиніринг".

Міністерство фінансів США звинуватило "Сернія Інжиніринг" у роботі на спецслужби РФ. Американське відомство пов'язало цю організацію в організації закупівель на користь спецслужб через організовану мережу підставних компаній.

Раніше ми повідомляли, що деякі громадяни РФ, які опинилися під персональними санкціями, активно продають криптовалюту, щоб мати доступ до фіатних грошей, або ж купують нерухомість у деяких країнах Близького Сходу.