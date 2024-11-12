Китай опять остался без передовых чипов: на этот раз "предала" Южная Корея

В отрасли ожидают, что Intel также приостановит поставки чипов, а это означает, что разработка Китаем микросхем ИИ будет полностью заблокирована Белым домом.

Соединенные Штаты запрещают китайским компаниям искать OEM-производителей чипов для развития искусственного интеллекта (ИИ) размером менее 7 нанометров. Помимо приостановки поставок от TSMC, южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics также подпадает под действие запретительного закона США, пишет udn.com.

Подразделение Samsung по литью пластин также уведомило китайских клиентов о прекращении поставок. Однако представитель Samsung вчера заявил, что не будет "комментировать слухи".

Волна новых запретов США на регулирование производства китайскими компаниями ИИ-подложек 7-нм возникла после новостей на прошлой неделе о том, что TSMC приостановит поставки чипов 7-нм всем клиентам из Китая, которые работают в сфере ИИ, начиная с 11 ноября 2024 года. Согласно сообщениям СМИ Министерство торговли США официально направило письмо в TSMC, чтобы подтвердить соответствующие слухи. TSMC подчеркнула, что "как законопослушная компания, всегда стремилась соблюдать все применимые законы и правила, включая применимые правила экспортного контроля".

В настоящее время в мире есть три производителя, которые могут предоставлять услуги по литью пластин размером менее семи нанометров: TSMC, Samsung и Intel. Хотя китайский производитель чипов SMIC утверждает, что может массово производить семинанометровые пластины, у него нет экономических возможностей для этого, утверждается в материале.

В отрасли считают, что, поскольку три основных завода по производству полупроводниковых пластин находятся под давлением со стороны США, сильнее всего пострадает китайский разработчик ИИ-чипов Alibaba Pingtou Ge. На официальном сайте компании упоминается, что возможности технологии собственной разработки чипов серии "Yitian" составляют менее пяти нанометров. ИИ-процессоры этой компании широко используется в различных областях, таких как автомобили, игры и научные исследования.

Если Китай захочет получить чипы искусственного интеллекта в будущем, ему придется полагаться на аутсорсинговую поддержку продуктов от Huida, AMD и других американских компаний. Пока что использовать собственные разработки ИИ-чипов для прорыва "американской осады" у Пекина в полной мере не получается, отмечают авторы материала.

В отрасли ожидают, что Intel также пополнит ряды соблюдающих правила США, а это означает, что разработка Китаем передовых микросхем ИИ будет полностью заблокирована Белым домом.

Ранее мы писали о том, как Дональд Трамп может изменить сферу технологий. По мнению экспертов, Дональд Трамп может ввести масштабные пошлины на китайский экспорт чипов, а также частично продолжить политику Джо Байдена в отношении ИИ.