Китай больше не получит передовых чипов для ИИ: что опять придумали в США

TSMC на следующей неделе прекратит поставки чипов, произведенных по 7-нм техпроцессу и ниже, китайским фирмам, занимающимся разработкой ИИ-решений.

Производитель процессоров TSMC уведомил всех своих клиентов в Китае о том, что начиная со следующей недели (11 ноября) прекратит поставки всех 7-нм и более продвинутых чипов для ИИ, сообщает китайское СМИ ijiwei.

Хотя это решение может временно сократить бизнес TSMC в Китае, в долгосрочной перспективе производитель может получить больше возможностей на рынке США.

Согласно анализу ijiwei, шаг TSMC, который подчеркивает деликатное положение литейного гиганта в глобальной цепочке поставок полупроводников на фоне технологической войны между США и Китаем, может стать переломным моментом в будущем развития технологий с долгосрочными последствиями. С учетом того, что недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что TSMC должна платить "за защиту", такое решение компании, по-видимому, является попыткой сблизиться с Министерством торговли США. Обе стороны вместе создали строгую систему проверки, чтобы блокировать процесс развития ИИ в Китае.

Министерство торговли США поручило TSMC предпринять такой шаг, поскольку производство чипов по 7-нм техпроцессу могло продолжаться только после проверки и одобрения BIS (Бюро промышленности и безопасности) Министерства торговли США и получения лицензии. Это фактически ограничит доступность передовых 7-нм, и ниже, процессов для всех китайских ИИ-чипсетов, графических процессоров и систем автономного вождения ADAS.

Согласно Bloomberg и Reuters, TSMC почти завершила обязательные соглашения о многомиллиардных грантах и ​​займах для поддержки своих заводов в США, что может позволить компании вскоре получить финансирование от администрации президента Джо Байдена. Речь идет о 6,6 млрд долларов в виде грантов и о 5 млрд долларов в виде займов для трех полупроводниковых заводов в Аризоне.

С другой стороны, решение TSMC станет серьезным ударом по амбициям Китая в области ИИ, поскольку китайские компании, занимающиеся ИИ и графическими процессорами, больше не будут иметь доступа к передовым чипам, что может привести к более высоким затратам и более длительному времени выхода на рынок, а также существенно повлиять на производительность их продукции и конкурентоспособность на рынке. Вероятно, последует перестановка в цепочке поставок, поскольку китайским компаниям по разработке чипов, возможно, придется искать альтернативу..

Китайская компания SMIC производит 5-нм чипы с использованием литографии DUV вместо EUV. Однако, как ранее сообщала Financial Times, отраслевые источники указали, что цены SMIC на 5-нм и 7-нм процессы на 40–50% выше, чем у TSMC. По данным TrendForce, по состоянию на второй квартал 2024 года SMIC сохраняет прочную долю рынка в 5,7%, обеспечивая себе третье место после TSMC (62,3%) и Samsung (11,5%).

Ранее мы писали о том, что как Дональд Трамп может изменить сферу технологий. По мнению экспертов, Дональд Трамп может ввести масштабные пошлины на китайский экспорт чипов, а также частично продолжить политику Джо Байдена в отношении ИИ.