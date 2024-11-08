Китай більше не отримає передових чипів для ШІ: що знову придумали у США

TSMC наступного тижня припинить постачання чипів, вироблених за 7-нм техпроцесом і нижче, китайським фірмам, які займаються розробкою ШІ-рішень.

Виробник процесорів TSMC повідомив усіх своїх клієнтів у Китаї про те, що починаючи з наступного тижня (11 листопада) припинить постачання всіх 7-нм і більш просунутих чипів для ШІ, повідомляє китайське ЗМІ ijiwei.

Хоча це рішення може тимчасово скоротити бізнес TSMC у Китаї, у довгостроковій перспективі виробник може отримати більше можливостей на ринку США.

Згідно з аналізом ijiwei, крок TSMC, який наголошує на делікатному становищі ливарного гіганта в глобальному ланцюжку постачань напівпровідників на тлі технологічної війни між США і Китаєм, може стати переломним моментом у майбутньому розвитку технологій з довгостроковими наслідками. З урахуванням того, що нещодавно обраний президент США Дональд Трамп заявив, що TSMC має платити "за захист", таке рішення компанії, мабуть, є спробою зблизитися з Міністерством торгівлі США. Обидві сторони разом створили сувору систему перевірки, щоб блокувати процес розвитку ШІ в Китаї.

Міністерство торгівлі США доручило TSMC зробити такий крок, оскільки виробництво чипів за 7-нм техпроцесом могло продовжуватися тільки після перевірки і схвалення BIS (Бюро промисловості та безпеки) Міністерства торгівлі США та отримання ліцензії. Це фактично обмежить доступність передових 7-нм, і нижче, процесів для всіх китайських ШІ-чіпсетів, графічних процесорів і систем автономного водіння ADAS.

Згідно з Bloomberg і Reuters, TSMC майже завершила обов'язкові угоди про багатомільярдні гранти та позики для підтримки своїх заводів у США, що може дати змогу компанії незабаром отримати фінансування від адміністрації президента Джо Байдена. Йдеться про 6,6 млрд доларів у вигляді грантів і про 5 млрд доларів у вигляді позик для трьох напівпровідникових заводів в Аризоні.

З іншого боку, рішення TSMC стане серйозним ударом по амбіціях Китаю в галузі ШІ, оскільки китайські компанії, що займаються ШІ та графічними процесорами, більше не матимуть доступу до передових чипів, що може призвести до більш високих витрат і більш тривалого часу виходу на ринок, а також істотно вплинути на продуктивність їхньої продукції та конкурентоспроможність на ринку. Імовірно, відбудеться перестановка в ланцюжку постачань, оскільки китайським компаніям із розроблення чипів, можливо, доведеться шукати альтернативу.

Китайська компанія SMIC виробляє 5-нм чипи з використанням літографії DUV замість EUV. Однак, як раніше повідомляла Financial Times, галузеві джерела вказали, що ціни SMIC на 5-нм і 7-нм процеси на 40-50% вищі, ніж у TSMC. За даними TrendForce, станом на другий квартал 2024 року SMIC зберігає міцну частку ринку в 5,7%, забезпечуючи собі третє місце після TSMC (62,3%) і Samsung (11,5%).

Раніше ми писали про те, що як Дональд Трамп може змінити сферу технологій. На думку експертів, Дональд Трамп може запровадити масштабні мита на китайський експорт чипів, а також частково продовжити політику Джо Байдена щодо ШІ.