ИИ, чипы и "борьба" с Китаем: как Дональд Трамп может изменить сферу технологий

По мнению экспертов, Дональд Трамп может ввести масштабные пошлины на китайский экспорт чипов, а тажке частично продолжить политику Джо Байдена в отношении ИИ.

В связи победой Дональда Трампа на выборах технологические компании готовятся к пересмотру политики, введенной Джо Байденом. О том, что может измениться в сфере технологий, идет речь в статье South China Morning Post.

Искусственный интеллект

По данным издания, Дональд Трамп может заменить подписанный Джо Байденом указ, устанавливающий правила безопасности и конфиденциальности для разработчиков ИИ. Этот документ предусматривал увеличение финансирования исследований в области ИИ, наделение Национального института стандартов и технологий большей ролью в разработке рекомендаций по снижению рисков и создание нового агентства для тестирования и оценки моделей ИИ перед их выпуском.

Сообщается, что Дональд Трамп назвал политику Джо Байдена "опасной" и заявил, что она препятствует инновациям. Новоизбранный президент утверждает, что заменит ее "разработкой ИИ, основанной на свободе слова".

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При этом в издании считают, что Дональд Трамп может частично продолжить политику Джо Байдена, в частности сохранить стремление к большей инфраструктуре ИИ. В своей предвыборной компании он говорил о необходимости расширения энергетических мощностей США для сохранения конкурентоспособности в области ИИ.

Кроме того, президент США может сохранить меморандум, согласно которому ИИ становится приоритетом национальной безопасности. Этот документ также требует сохранить лидерство США в этой области, уберегая технологии от таких стран как Китай.

Полупроводники и экспортный контроль

Авторы материала полагают, что победа Дональда Трампа внесет "значительную неопределенность" в политику США в сфере полупроводников. В издании отметили, что политик раскритиковал закон о микросхемах и науке, который ускорил инвестиции со стороны таких компаний, как Intel и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

По данным газеты, Дональд Трамп предположил, что пошлины в отношении иностранных производителей микросхем будут более эффективными, чем прямые субсидии, чтобы оживить американское производство полупроводников.

В статье говорится, что Дональд Трамп пообещал ввести масштабные пошлины на китайский экспорт и, вероятно, увеличит пошлины на чипы старого поколения, которые Джо Байден поднял до 50%. Также считается, что президент может ужесточить экспортные ограничения на передовые полупроводники.

Дональд Трамп также заявлял, что Тайвань "украл" полупроводниковый бизнес США, и утверждал, что остров должен платить больше за собственную безопасность. В издании подчеркнули, ссылаясь на данные Bloomberg, что вторжение материкового Китая на Тайвань, где производится более 90% передовых чипов, нанесет мировой экономике удар в размере 10 триллионов долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что правила США, запрещающие определенные американские инвестиции в искусственный интеллект в Китае, находятся на стадии окончательного рассмотрения.

В свою очередь Китай ужесточил контроль над минералами, необходимыми для производства компьютерных чипов, из-за чего иностранным компаниям, особенно производителям полупроводников, стало значительно сложнее их покупать.