Китай знову залишився без передових чипів: цього разу "зрадила" Південна Корея

У галузі очікують, що Intel також призупинить постачання чипів, а це означає, що розробка Китаєм мікросхем ШІ буде повністю заблокована Білим домом.

Сполучені Штати забороняють китайським компаніям шукати OEM-виробників чипів для розвитку штучного інтелекту (ШІ) розміром менше 7 нанометрів. Крім припинення поставок від TSMC, південнокорейський технологічний гігант Samsung Electronics також підпадає під дію заборонного закону США, пише udn.com.

Підрозділ Samsung з лиття пластин також повідомив китайських клієнтів про припинення поставок. Однак представник Samsung вчора заявив, що не буде "коментувати чутки".

Хвиля нових заборон США на регулювання виробництва китайськими компаніями ШІ-підкладок 7-нм виникла після новин минулого тижня про те, що TSMC призупинить постачання чипів 7-нм усім клієнтам з Китаю, які працюють у сфері ШІ, починаючи з 11 листопада 2024 року. Згідно з повідомленнями ЗМІ Міністерство торгівлі США офіційно надіслало лист до TSMC, щоб підтвердити відповідні чутки. TSMC наголосила, що "як законослухняна компанія, завжди прагнула дотримуватися всіх застосовних законів і правил, зокрема застосовних правил експортного контролю".

Наразі у світі є три виробники, які можуть надавати послуги з лиття пластин розміром менше ніж сім нанометрів: TSMC, Samsung та Intel. Хоча китайський виробник чипів SMIC стверджує, що може масово виробляти семінанометрові пластини, у нього немає економічних можливостей для цього, стверджується в матеріалі.

У галузі вважають, що, оскільки три основні заводи з виробництва напівпровідникових пластин перебувають під тиском з боку США, найсильніше постраждає китайський розробник ШІ-чипів Alibaba Pingtou Ge. На офіційному сайті компанії згадується, що можливості технології власної розробки чипів серії "Yitian" становлять менше п'яти нанометрів. ШІ-процесори цієї компанії широко використовують у різних галузях, як-от автомобілі, ігри та наукові дослідження.

Якщо Китай захоче отримати чипи штучного інтелекту в майбутньому, йому доведеться покладатися на аутсорсингову підтримку продуктів від Huida, AMD та інших американських компаній. Поки що використовувати власні розробки ШІ-чипів для прориву "американської облоги" у Пекіна повною мірою не виходить, зазначають автори матеріалу.

У галузі очікують, що Intel також поповнить лави тих, хто дотримується правил США, а це означає, що розробка Китаєм передових мікросхем ШІ буде повністю заблокована Білим домом.

Раніше ми писали про те, як Дональд Трамп може змінити сферу технологій. На думку експертів, Дональд Трамп може запровадити масштабні мита на китайський експорт чипів, а також частково продовжити політику Джо Байдена щодо ШІ.