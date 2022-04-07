Не могут повторить: почему у России не получится наладить производство чипов, как в Китае

Китайцы уже семь лет пытаются обеспечить промышленность собственными микросхемами, а ведь их не сдерживают ни столь жесткие санкции, ни отсутствие бюджетов.

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В результате санкций Россия оказалась отрезана от иностранных фабрик, технологий и компонентов для создания микроэлектроники. Эксперты объяснили изданию "КоммерсантЪ", почему сейчас страна не сможет наладить производство собственных микросхем.

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После вступления в силу экономических санкций в ответ на вторжение в Украину, власти России заговорили об импортозамещении и локальном производстве чипов. Россиянам придется налаживать их в условиях жесточайшей технологической изоляции. Казалось бы, — РФ может пойти по стопам КНР, однако там, в намного лучших экономических условиях, процесс занял много времени и потребовал огромных бюджетов.

Почему Россия до сих пор не наладила собственное производство чипов

Партнер департамента управления рисками "Делойт" в СНГ Сергей Кудряшов рассказал, что Россия не смогла вовремя наладить выпуск собственной электроники из-за отсутствия адекватной государственной политики. До 2020 года не было программы, которая бы предусматривала цели, объемы и технологии производства микросхем.

Другой источник добавил, что представители отрасли неоднократно обращались к правительству за финансовой поддержкой, чтобы модернизировать или построить новые предприятия, но власти сосредоточились на финансировании дизайн-центров, разрабатывающих процессоры. Теперь, без доступа к зарубежным технологиям и готовым компонентам, эти центры будут проектировать продукцию исключительно "в стол".

[ + – ] Инвестиции в микроэлектронику в РФ Фото: КоммерсантЪ

Первая, и пока единственная, попытка запустить в РФ завод по производству полупроводников была предпринята в 2004 году, почти 18 лет назад, однако предприятие под названием "Ангстрем-Т" так и не заработало. В 2008 году правительство начало разрабатывать комплексную стратегию развития и вкладывать деньги в микроэлектронику, но профильные фабрики до сих пор не появились.

В 2020 году правительство обнародовало "Стратегию развития электронной промышленности РФ до 2030 года" и приступило к ее выполнению в 2022 году, за несколько дней до вторжения в Украину. До санкций планы выглядели слишком оптимистично: за 10 лет РФ хотела с нуля пройти путь, который у мирового лидера по производству электроники, Тайваня, занял около 30 лет. Там программу запустили еще в 1973 году, выделяя десятки миллионов долларов.

Сможет ли Россия повторить путь Китая в сфере производства процессоров

Китай решил наладить выпуск полупроводников в 2015 году в рамках программы импортозамещения Made in China 2025. Согласно плану, через три года доля собственных комплектующих в китайской технике должна составить 70%.

Как и в случае с РФ, поводом послужили экономические санкции, введенные США в 2017-2019 годах, в результате которых производители смартфонов лишились доступа к каналам поставок. В рамках этой программы за 7 лет государство уже инвестировало $1,4 трлн, а также привлекло более 3 тысяч инженеров из Тайваня. В итоге, на данный момент доля рынка микросхем, занимаемая КНР, составляет всего-то 4%.

Чиновники и представители отрасли в комментарии "Коммерсанту" единогласно заявили, что Россия не сможет в короткие сроки повторить достижения Китая, и уж тем более Тайваня. Для этого стране нужно пересмотреть все планы развития микроэлектроники и полностью переписать нормативную базу. Над концепцией новой государственной программы работают 22 рабочие группы, а ее реализация оценивается в 0,6–1 трлн руб.

[ + – ] Производители полупроводников в мире Фото: КоммерсантЪ

"По объективным причинам в короткий срок выполнить задачу по комплексному развитию отрасли, от материалов и оборудования до заводов и конечных изделий, невозможно. Если говорить о станкостроении, то здесь нужно идти по пути Китая и частично заняться воспроизводством зарубежных технологических идей, используя постсоветскую научную школу", — заявил экс-директор "Росэлектроники" и добавил, что России придется сотрудничать со странами, которые смогут поставлять материалы.

25 февраля, на следующий день после вторжения в Украину, в отношении России ввели новые санкции. В частности, ограничения Минторга США коснулись экспорта полупроводников, компьютеров, телеком-оборудования, лазеров, датчиков и оборудование для информационной безопасности. Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводников, прекратил сотрудничество с РФ, а ведь именно ее фабрики выпускали российские процессоры "Байкал", "Эльбрус" и "Скиф".

4 марта США ввела санкции против российских компаний "Байкал Электроникс", "МЦСТ" (процессоры "Эльбрус"), НТЦ "Модуль" (вычислители "Нейро-Б"), МТЦ "Элвис" (мобильные процессоры "Скиф"). С того дня иностранные компании, использующие американские технологии, не имеют права сотрудничать с упомянутыми предприятиями без разрешения Минпромторга, которое пока их не выдает. В итоге, российские дизайн-центры не могут заказывать производство чипов в Корее и Тайване.

Недавно эксперт рассказал, что Россия может самостоятельно производить процессоры лишь уровня 1980-х годов. Экономика отрасли очень сложная, ведь требует разветвленной инфраструктуры и широкого рынка сбыта.

Ранее писали, что КНР принадлежит всего лишь 4% рынка микросхем. Большая часть чипов разрабатывается и выпускается на территории США.