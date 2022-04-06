Китай России не поможет: КНР принадлежит все 4% рынка микросхем

За последние десятилетия США стали лидером рынка, и сейчас разработка и производство микроэлектроники сосредоточены именно в Штатах.

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Китайские компании оказались на последнем месте среди мировых производителей микросхем, обеспечивая всего 4% рынка. Об этом свидетельствует исследование компании McClean Report по итогам 2021 года, передает сайт IC Insights.

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Аналитики учли показатели компаний, которые не только занимаются контрактным производством, но и разработкой собственных микросхем.

США стали лидером по всем показателям, в одиночку обеспечивая 54% мировых продаж. При этом в стране сфокусированы 47% компаний с фабриками и 68% разработчиков без собственных производственных мощностей.

На втором месте оказалась Южная Корея с долей рынка в 22%. Примечательно, что здесь находятся 33% заводов-производителей и только 1% компаний без таковых.

Тройку лидеров занимает Тайвань с 9% рынка, 3% фабрик и 21% безфабричных предприятий.

На Европу и Японию приходится по 6% рынка.

[ + – ] Статистика производителей микросхем по странам

Китай занимает последнее место в шестерке ведущих стран по продаже микрочипов с 4% рынка. У страны всего 1% фабрик, однако довольно много безфабричных разработчиков — 9%.

Россия в этом списке не представлена вовсе, хотя там ходят разговоры о производстве собственных микрочипов на фоне жестких международных санкций, запрещающих поставки электроники, созданной по американским технологиям.

[ + – ] График продаж микросхем с 1990 по 2021 год

Доля компаний из Северной Америки и Азии значительно увеличилась с 1990 по 2021 год, тогда как доля Японии и Европы сильно упала. Увеличение доли азиатских поставщиков интегральных схем (ИС) соответствует среднегодовому темпу роста продаж ИС за этот период в размере 15,9%, что почти вдвое превышает среднегодовой темп роста всего рынка ИС в размере 8,2% за тот же 31 год.

Ранее писали, что Россия осталась без чипов и суперкомпьютеров из-за новых санкций США против 20 IT-компаний. В частности, ограничения коснулись компании "Микрон", использующий самый передовой для страны 90-нм техпроцесс.

По словам эксперта, РФ может наладить полностью локальное производство микросхем, но только на уровне 1980-2000 годов. Современная экономика устроена таким образом, что ни одна страна не способна самостоятельно выпускать необходимое количество чипов, ведь для этого требуются не только компоненты и сложное оборудование, но и широкий рынок сбыта.