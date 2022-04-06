Китай Росії не допоможе: КНР належать усі 4% ринку мікросхем

За останні десятиліття США стали лідером ринку, і зараз розробка та виробництво мікроелектроніки зосереджені саме у Штатах.

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Китайські компанії опинилися на останньому місці серед світових виробників мікросхем, забезпечуючи лише 4% ринку. Про це свідчить дослідження компанії McClean Report за підсумками 2021 року, повідомляє сайт IC Insights.

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Аналітики врахували показники компаній, які займаються не тільки контрактним виробництвом, а й розробкою власних мікросхем.

США стали лідером за всіма показниками, самотужки забезпечуючи 54% світових продажів. Водночас в країні сфокусовано 47% компаній із фабриками та 68% розробників без власних виробничих потужностей.

На другому місці опинилася Південна Корея з часткою ринку 22%. Цікаво, що тут знаходяться 33% заводів-виробників і лише 1% компаній без таких.

Трійку лідерів займає Тайвань з 9% ринку, 3% фабрик та 21% безфабричних підприємств.

На Європу та Японію припадає по 6% ринку.

[ + – ] Статистика виробників мікросхем по країнах

Китай займає останнє місце у шістці провідних країн з продажу мікрочипів з 4% ринку. Країна має лише 1% фабрик, проте чимало безфабричних розробників — 9%.

Росія в цьому списку не представлена зовсім, хоча там тривають розмови про виробництво власних мікрочипів на тлі жорстких міжнародних санкцій, які забороняють постачання електроніки, створеної за американськими технологіями.

[ + – ] Графік продажів мікросхем з 1990 до 2021 року

Частка компаній із Північної Америки та Азії значно збільшилася з 1990 по 2021 рік, тоді як частка Японії та Європи сильно впала. Збільшення частки азіатських постачальників інтегральних схем (ІС) відповідає середньорічному темпу зростання продажів ІС за цей період у розмірі 15,9%, що майже вдвічі перевищує середньорічний темп зростання всього ринку ІС у розмірі 8,2% за 31 рік.

Раніше писали, що Росія залишилася без чипів та суперкомп'ютерів через нові санкції США проти 20 IT-компаній. Зокрема, обмеження торкнулися компанії "Мікрон", який використовує найпередовіший для країни 90-нм техпроцес.

За словами експерта, РФ може налагодити повністю локальне виробництво мікросхем, але лише на рівні 1980-2000 років. Сучасна економіка влаштована так, що жодна країна не здатна самостійно випускати необхідну кількість чипів, адже для цього потрібні не лише компоненти й складне обладнання, а й широкий ринок збуту.