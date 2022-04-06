Китай Росії не допоможе: КНР належать усі 4% ринку мікросхем
За останні десятиліття США стали лідером ринку, і зараз розробка та виробництво мікроелектроніки зосереджені саме у Штатах.
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Китайські компанії опинилися на останньому місці серед світових виробників мікросхем, забезпечуючи лише 4% ринку. Про це свідчить дослідження компанії McClean Report за підсумками 2021 року, повідомляє сайт IC Insights.
Аналітики врахували показники компаній, які займаються не тільки контрактним виробництвом, а й розробкою власних мікросхем.
США стали лідером за всіма показниками, самотужки забезпечуючи 54% світових продажів. Водночас в країні сфокусовано 47% компаній із фабриками та 68% розробників без власних виробничих потужностей.
На другому місці опинилася Південна Корея з часткою ринку 22%. Цікаво, що тут знаходяться 33% заводів-виробників і лише 1% компаній без таких.
Трійку лідерів займає Тайвань з 9% ринку, 3% фабрик та 21% безфабричних підприємств.
На Європу та Японію припадає по 6% ринку.
Китай займає останнє місце у шістці провідних країн з продажу мікрочипів з 4% ринку. Країна має лише 1% фабрик, проте чимало безфабричних розробників — 9%.
Росія в цьому списку не представлена зовсім, хоча там тривають розмови про виробництво власних мікрочипів на тлі жорстких міжнародних санкцій, які забороняють постачання електроніки, створеної за американськими технологіями.
Частка компаній із Північної Америки та Азії значно збільшилася з 1990 по 2021 рік, тоді як частка Японії та Європи сильно впала. Збільшення частки азіатських постачальників інтегральних схем (ІС) відповідає середньорічному темпу зростання продажів ІС за цей період у розмірі 15,9%, що майже вдвічі перевищує середньорічний темп зростання всього ринку ІС у розмірі 8,2% за 31 рік.
Раніше писали, що Росія залишилася без чипів та суперкомп'ютерів через нові санкції США проти 20 IT-компаній. Зокрема, обмеження торкнулися компанії "Мікрон", який використовує найпередовіший для країни 90-нм техпроцес.
За словами експерта, РФ може налагодити повністю локальне виробництво мікросхем, але лише на рівні 1980-2000 років. Сучасна економіка влаштована так, що жодна країна не здатна самостійно випускати необхідну кількість чипів, адже для цього потрібні не лише компоненти й складне обладнання, а й широкий ринок збуту.