Владели передовыми технологиями: ученые обнаружили доказательства уникальных умений неандертальцев

Ученые нашли еще одно подтверждение того, что неандертальцы были значительно умнее, чем обычно считают. Исследователи обнаружили древнюю печь, которую ранние люди использовали, чтобы делать клей.

Археологи раскопали древнюю печь для изготовления клея на месте, которое, как полагают, было центром деятельности неандертальцев. Это открытие демонстрирует изобретательность этих ранних людей и то, что они использовали огонь не только для обогрева и приготовления пищи, пишет IFLScience.

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В пещере Авангард, входящей в комплекс пещер Горхем в Гибралтаре, исследователи обнаружили похожую на очаг структуру в слоях осадочных пород возрастом от 67 000 до 60 000 лет. Эту сложную конструкцию, вероятно, использовали для производства березового дегтя — клея, необходимого для прикрепления рукояток к инструментам и оружию.

Схема, показывающая, как структуру очага могли использовать для получения березового дегтя Фото: J Ochando/Quaternary Science Reviews/2024 (CC BY 4.0)

Круглая печь с двумя каналами и укрепленными стенами была продвинутой на то время конструкцией. Химический анализ выявил следы смолистых растений, обугленную древесину и пепел, что свидетельствует о контролируемых процессах горения. Ученые предположили, что очаг предназначался для нагрева растительных материалов в условиях низкого содержания кислорода, что делало возможным производство смолы.

Чтобы подтвердить свою теорию, команда воссоздала процесс. Используя реконструкцию очага, они провели эксперимент, успешно создав достаточное количество березового дегтя, чтобы обработать два острия копий. Этот эксперимент продемонстрировал технические знания, необходимые для этого процесса, что свидетельствует о том, что неандертальцы разбирались в горении и основах химии.

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Эти данные подтверждают все больший консенсус среди антропологов относительно того, что неандертальцы обладали значительными когнитивными способностями, а не были примитивными и неразумными людьми. Способность неандертальцев изготавливать клей в сочетании с их культурными практиками демонстрирует их изобретательность, сотрудничество и коммуникативные навыки.

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