Идеальный шторм катастроф: почему древние цивилизации внезапно пришли в упадок

Цивилизации бронзового века отличились многочисленными достижениями, инновациями и процветанием. Однако все они внезапно пришли в упадок около XII века до н. э., оставив после себя лишь руины.

Более 3200 лет назад общества, казалось, процветали на беспрецедентном уровне, связанные между собой через дипломатию, торговлю и культурный обмен. Однако через несколько веков эта сеть мощных объединений распалась, оставив историков озадаченными, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Среди выдающихся цивилизаций, на которые повлиял бронзовый коллапс, были Ассирия, Новое царство (Древний Египет), Вавилонская империя, хетты Анатолии, микенцы Греции и минойцы Крита. После их упадка значительная часть региона вступила в "темный век", характеризующийся стагнацией технологического, культурного и социального развития.

Бронзовый век начался около 3300 г. до н. э. и отмечен значительными прорывами. Использование бронзы революционизировало орудия труда, оружие и художественные произведения, предлагая большую долговечность и эффективность.

Это нововведение способствовало росту городских центров, иерархических обществ и письменных систем коммуникации, таких как клинопись. Однако взаимозависимость, которая питала это процветание, могла также способствовать упадку около XII века до нашей эры.

Археолог Эрик Клайн в своей книге об упадке бронзового века называет 1177 год до нашей эры переломным. Он отмечает, что упадок разворачивался в течение десятилетий, характеризуясь восстаниями, войнами, разрушением городов и исчезновением письменности. Различные теории пытаются объяснить катастрофу, указывая на экологические, социальные и внешние факторы.

Одна из популярных гипотез связана с "морскими народами", таинственной группой, которая вызвала масштабные разрушения в регионе. Эти мореплаватели-захватчики не оставили никаких письменных свидетельств, и их точная идентичность остается неуловимой.

Историки предполагают, что они могли не представлять одну культуру, а быть собирательным термином для обозначения морских группировок, которые захватывали города в Анатолии, Сирии, Кипре и Египте.

Другие теории указывают на внутреннюю слабость. Ученые заметили, что многие общества бронзового века полагались на централизованные политические системы, что делало их уязвимыми к неравенству, эксплуатации и социальным беспорядкам.

Экологические изменения также играли определенную роль: исследования обнаружили свидетельства засух, нехватки продовольствия и голода в этот период. Эти вызовы, вероятно, вызвали миграции и дестабилизировали устоявшиеся общества, сделав их уязвимыми к внешним угрозам.

Дополнительные факторы, такие как эпидемии или вспышки болезней, могли усилить эти проблемы. Например, вспышка эпидемии на Крите в конце III тысячелетия до н. э. демонстрирует, как кризис здоровья мог опустошить общины, хотя его влияние на общий упадок остается неопределенным.

Клайн предполагает, что упадок вызвало не одно событие, а совпадение катастроф — "идеальный шторм" экологических, социальных и политических вызовов. Это служит напоминанием о том, что даже самые развитые цивилизации могут пошатнуться, когда сталкиваются с сочетанием неблагоприятных условий.

Важно

Самые высокие в Европе: в Италии нашли древние петроглифы на высоте более 3000 метров (фото)

Несмотря на свои выдающиеся достижения, эти общества не смогли противостоять сложным вызовам, возникшим перед ними. Их взлет и падение дают урок: устойчивость требует адаптации к меняющимся обстоятельствам, и этот урок сегодня так же актуален, как и более трех тысячелетий назад.

Ранее Фокус писал о древней надписи с посвящением Иисусу, обнаруженной в Израиле. Ученые считают, что это самая древняя из найденных записей, связанных с христианством.

Также мы рассказывали о неожиданном открытии, связанном с неандертальцами. Ученые обнаружили, что древние люди тоже коллекционировали разные вещи.