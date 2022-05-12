Росії знадобиться 15 років на імпортозаміщення електроніки: чому Китай не допоможе

Китайська компанія SMIC здатна виготовляти російські чіпи, але США загрожує їй жорсткими санкціями.

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Росії знадобиться майже 15 років, щоб відмовитися від зарубіжних напівпровідників і налагодити виробництво власних. Про це пише видання "Взгляд", посилаючись на російських експертів галузі.

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Напівпровідники лежать в основі практично всіх електронних пристроїв, враховуючи смартфони, комп'ютери, електромобілі, супутники, медичного обладнання. У зв'язку із санкціями закордонні компанії відмовилися постачати в Росію мікросхеми, серед них і найбільший виробник TSMC із Тайваню, де вироблялися російські процесори "Ельбрус" і "Байкал".

Голова аналітичного агентства Content Review Сергій Половніков заявив, що Росія не освоїла технології самостійного виробництва таких чіпів. Для цього виробникам необхідне складне обладнання, якого немає навіть у заводу "Мікрон" із Зеленограда, саме тому росіяни користувалися послугами TSMC та інших азіатських фабрик.

"Я думаю, враховуючи, що розвиток із кожним роком стає дедалі легшим, Росії знадобиться років 15 на налагодження системи виготовлення напівпровідників, якщо таке завдання взагалі стоїть", — прокоментував Половніков.

[ + – ] Процесор "Байкал"

Аналітик MForum Analytics Олексій Бойко вважає, що замість тайванської компанії TSMC Росія може замовляти виробництво чіпів у китайської SMIC. Як припускає експерт, у цьому випадку РФ знадобиться рік на перезапуск виробництва, також потрібно буде внести зміни до конструкції плати та підтримати "лояльність китайського ринку". Але SMIC може відмовити замовникам, адже США пригрозили компанії посиленням санкцій у разі використання американських технологій для друку російських чіпів.

"Оскільки обіг цього підприємства багато в чому залежить від технологій США, воно може не захотіти виконувати контракти для Росії", — вважає Олексій Бойко.

Раніше компанія J'son & Partners Consulting підрахувала: Росії знадобиться 30 років, щоб наздогнати найбільших виробників чіпів. Наразі країна відстає від передових країн світу на сім технологічних поколінь, адже освоїла лише топологію понад 32 нм.

На початку травня Великобританія запровадила нові технологічні санкції, які позбавили РФ можливості випускати процесори Baikal. Ці чіпи побудовані на архітектурі компанії Arm, а тепер вона не зможе видавати російським дизайн-центрам ліцензії на використання своїх технологій для проєктування або виробництва продуктів.