Росія позбавлена можливості випускати чипи — Великобританія постаралася

Виробникам доведеться або порушувати патентні права, або повністю перекладати процесори "Байкал" на інші технології.

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4 травня Великобританія запровадила щодо російського дизайн-центру "Байкал Електронікс" санкції, які мають зупинити випуск процесорів Baikal. Експерти розповіли виданню "КоммерсантЪ" про наслідки таких обмежень.

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"Байкал Електронікс" розробляє процесори Baikal, використовуючи архітектуру англійської компанії ARM, на цій архітектурі, наприклад, побудована продукція Apple, Samsung, Qualcomm, Nvidia та багатьох інших брендів. Нові заходи, вжиті владою Великобританії, забороняють розробникам надавати технологічні послуги підприємствам із РФ, у тому числі видавати ліцензії на проєктування та виробництво чипів.

"Нові санкції не зобов'язують британські компанії відкликати вже видані ними ліцензії на інтелектуальну власність. А от заплатити за нові ліцензії без дозволу Управління щодо здійснення фінансових санкцій (OFCI) не вийде", — пояснив керівник практики санкційного права та комплаєнсу Pen&Paper Сергій Гландін.

Один із представників галузі повідомив, що "Байкал Електронікс" встиг отримати виробничі ліцензії на всі існуючі процесори аж до моделі Baikal S (16 мм), проте ті, що перебувають у розробці, — Baikal M2, Baikal L, Baikal S2 — мають тільки проєктувальні ліцензії. Без виробничих ліцензій компанія ARM не зможе замовляти виробництво чипів у зарубіжних виробників, включаючи найбільші фабрики TSMC, UMC або Global Foundries.

Як стверджує представник галузі, російському підприємству доведеться або умовити якийсь завод порушити патентне право ARM, або перебудовувати свої процесори під відкриті архітектури, такі як RISK V, MIPS, VLIW. Для останнього доведеться переробляти весь чипсет, витративши близько 3-х років і 1 млрд рублів.

"Фактично процесори "Байкал" ніде виробляти (той же TSMC уже ввів раніше санкції), але тепер ще їх неможливо легально розробляти. Теоретично, якщо вкрасти через треті компанії дизайн процесорів, то їх усе одно не можна буде десь у світі збути принаймні в найближчому майбутньому 2-3 років", — написав телеком-експерт Роман Хіміч у своєму Телеграм-каналі.

Раніше писали, що санкції заважають розробці російських процесорів. Найбільший виробник чипів TSMC (Тайвань) припинив випуск продукції підприємств МЦСТ, "Байкал Електронікс", "Ядро", НТЦ "Модуль", МТЦ "Елвіс" у зв'язку з розпорядженням, яке Мінторг США віддав невдовзі після вторгнення Росії в Україну.

Наразі росіяни відчувають сильний дефіцит процесорів і дисків, а також інших комплектуючих для комп'ютерів. Через обмеження постачання на ринку скоро можуть закінчитися популярні деталі, що завадить користувачам ремонтувати й модернізувати комп'ютери.