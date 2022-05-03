Дефіцит процесорів і дисків: росіяни не зможуть полагодити зламані комп'ютери

Після введення санкцій запаси іноземної продукції швидко вичерпуються, а постачання нових перекрили, тому потрібні моделі у магазинах знайти дуже складно.

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У Росії виникла гостра нестача комплектувальних, необхідних для збирання та ремонту персональних комп'ютерів. Про це пише видання "Известия", посилаючись на представників ринку.

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За два місяці після початку вторгнення в Україну в Росії помітно подорожчали процесори, материнські плати, жорсткі диски SSD та інші деталі. Як повідомив аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін, дефіцит уже дуже помітний, тож росіянам зараз досить складно знайти потрібні комплектувальні в продажу.

У торговельній мережі "Ситилинк" журналістам повідомили про "невеликі проблеми" з поставками процесорів і жорстких дисків у Росії. За словами пресслужби, решта комплектувальних доставляється регулярно. А ось віцепрезидент мережі "Связной" Михайло Догадін стверджує, що імпорт деталей для комп'ютерів в РФ майже повністю перекрили.

Керівний партнер комунікаційної агенції B&C Agency Іван Самойленко пояснив нестачу комп'ютерної "начинки" проблемами з логістикою і збільшенням кількості постачальників. Він сподівається, що ситуацію в РФ врятує так званий паралельний імпорт — ввезення продукції з третіх країн і продаж без дозволу правовласників, по суті — контрабанда.

Редактор порталу 3DNews.ru Сергій Плотніков додав, що з лютого по травень низка російських комп'ютерних магазинів закрилися, а інші збільшили ціни на товари в чотири-п'ять разів. Це пов'язано зі стрибками курсів валют і збіглося з підвищенням попиту в березні.

Редактор Ferra.ru Євген Харитонов звернув увагу, що найбільше в ціні підскочили процесори (приблизно на 50% дорожчі) та відеокарти (на 80%), материнські плати та SSD-диски (на 40%), оперативна пам'ять та системи охолодження (на 30%), блоки живлення (на 25%), корпуси (на 20%). За його словами, після коригування курсів у квітні деякі товари подешевшали, проте відеокарти залишаються дуже дорогими — на них зараз припадає 45% -50% витрат для складання комп'ютера.

На початку квітня писали, що співпрацю з Росією обірвали Intel, AMD і TSMC — три найбільші у світі виробники процесорів і телекомунікаційного обладнання. Без її продукції країні загрожують збої в роботі комп'ютерів і систем зв'язку, які просто нема чим лагодити.

Раніше експерт Олександр Глущенко розповів, чому Росія може залишитися без мобільного зв'язку й Інтернету. На його думку, російським телеком-операторам буде дуже складно імпортозмістити іноземне ПЗ та обладнання для телеком-операторів.