Intel згорнула діяльність у РФ: збої в роботі ПК та телеком-обладнання неминучі

Раніше з Росії пішли такі техно-гіганти, як IBM, Dell та Hewlett Packard.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Найбільший виробник процесорів Intel із США повністю зупинила роботу у Росії через вторгнення в Україну. Подробиці рішення компанія розкрила на офіційному сайті.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Intel стверджує, що з 5 квітня призупинила усі ділові операції в Росії, проте намагається підтримати 1200 своїх співробітників, які є громадянами РФ. За даними сайту iPhones.ru, компанія має три центри науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, розташовані в Москві, Новосибірську і Нижньому Новгороді. Компанія також вживає заходів, щоб звести до мінімуму перебої у постачанні та іншій діяльності по всьому світу.

"Intel продовжує разом зі світовою спільнотою засуджувати війну Росії проти України та закликати до якнайшвидшого відновлення миру", — пише пресслужба. — "Наші думки з усіма, кого торкнулася ця війна, особливо з жителями України та сусідніх країн, а також з усіма людьми у всьому світі, які мають сім'ї, друзі та близькі в цьому регіоні".

Intel є одним із провідних світових розробників процесорів для комп'ютерів, ноутбуків та телекомунікаційного обладнання. Як пише сайт Bleeping Computer, до санкцій вже приєдналися два інших виробників чипів — AMD і Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), а без продукції цієї "трійці" в Росії можуть початися перебої в роботі електроніки та телекомунікаційного обладнання. Варто зазначити, що ще в березні Intel заявила про припинення постачання електроніки до Росії та Білорусі.

Як підкреслює Reuters, Intel стала останньою з великих західних компаній, які покинули Росію. Раніше бізнес у цій країні згорнули IBM, Dell Technologies Inc та Hewlett Packard Enterprise Co., які були найбільшими постачальниками серверів для російських приватних підприємств та державних установ.

Раніше писали, що Росія зможе налагодити виробництво процесорів, оминаючи санкції за схемою "білоруської креветки". Для цього їй доведеться перенести заводи до Китаю, а згодом таємно доставляти їх на територію країни.

Повідомляли також, що теоретично Росія може самостійно виробляти процесори, але лише на рівні 1980-х років. Сучасні технології не дозволяють одній країні налагодити локальне виробництво через складну інфраструктуру, що складається з великої кількості обладнання.