Intel свернула деятельность в РФ: сбои в работе ПК и телеком-оборудования неизбежны

Ранее из России ушли такие техно-гиганты, как IBM, Dell и Hewlett Packard.

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Крупнейший производитель процессоров Intel из США полностью остановила работу в России из-за вторжения в Украину. Подробности решения компания раскрыла на официальном сайте.

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Intel утверждает, что c 5 апреля приостановила все деловые операции в России, однако пытается поддержать 1200 своих сотрудников, которые являются гражданами РФ. По данным сайта iPhones.ru, у компании есть три центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, расположенные в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Компания также принимает меры, чтобы свести к минимуму перебои в поставках и другой деятельности по всему миру.

"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира", — пишет пресс-служба. — "Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, у которых есть семьи, друзья и близкие в этом регионе".

Intel является одним из ведущих мировых разработчиков процессоров для компьютеров, ноутбуков и телекоммуникационного оборудования. Как пишет сайт Bleeping Computer, к санкциям уже присоединились два других производителей чипов — AMD и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), а без продукции этой "троицы" в России могут начаться перебои в работе электроники и телекоммуникационного оборудования. Стоит отметить, что еще в марте Intel заявила о прекращении поставок электроники в Россию и Беларусь.

Как подчеркивает Reuters, Intel стала последней из крупных западных компаний, которые покинули Россию. Ранее бизнес в этой стране свернули IBM, Dell Technologies Inc и Hewlett Packard Enterprise Co., которые были крупнейшими поставщиками серверов для российских частных предприятий и государственных учреждений.

Ранее писали, что Россия сможет наладить производство процессоров в обход санкций по схеме "белорусской креветки". Для этого ей придется перенести заводы в Китай, а затем тайно доставлять их на территорию страны.

Сообщали также, что теоретически Россия может самостоятельно производить процессоры, но только на уровне 1980-х годов. Современные технологии не позволяют одной стране наладить локальное производство из-за сложной инфраструктуры, состоящей из большого количества оборудования.