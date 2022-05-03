Дефицит процессоров и дисков: россияне не cмогут починить сломанные компьютеры

После введения санкций запасы иностранной продукции быстро иссякают, а поставки новых перекрыли, поэтому нужные модели в магазинах найти очень сложно.

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В России возникла острая нехватка комплектующих, необходимых для сборки и ремонта персональных компьютеров. Об этом пишет издание "Известия", ссылаясь на представителей рынка.

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За два месяца после начала вторжения в Украину в Росси заметно подорожали процессоры, материнские платы, жесткие диски SSD и другие детали. Как сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, дефицит уже очень заметный, поэтому россиянам сейчас довольно сложно найти нужные комплектующие в продаже.

В торговой сети "Ситилинк" журналистам сообщили о "небольших проблемах" с поставками процессоров и жестких дисков в России. По словам пресс-службы, остальные комплектующие доставляются регулярно. А вот вице-президент сети "Связной" Михаил Догадин утверждает, что импорт деталей для компьютеров в РФ почти полностью перекрыли.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко объяснил нехватку компьютерной "начинки" проблемами с логистикой и увеличением количества поставщиков. Запасы популярных моделей быстро распродаются, а новые не поставляются. Он надеется, что ситуацию в РФ спасет так называемый параллельный импорт — ввоз продукции из третьих стран и продажа без разрешения правообладателей, по сути — контрабанда.

Редактор портала 3DNews.ru Сергей Плотников добавил, что с февраля по май ряд российских компьютерных магазинов закрылись, а другие увеличили цены на товары в четыре-пять раз. Это явление связано со скачками курсов валют и совпало с повышением спроса в марте.

Редактор Ferra.ru Евгений Харитонов обратил внимание, что сильнее всего в цене подскочили процессоры (примерно на 50% дороже) и видеокарты (на 80%), материнские платы и SSD-диски (на 40%), оперативная память и системы охлаждения (на 30%), блоки питания (на 25%), корпуса (на 20%). По его словам, после корректировки курсов в апреле некоторые товары подешевели, однако видеокарты остаются очень дорогими — на них сейчас приходится 45%-50% затрат при сборке компьютера.

В начале апреля писали, что сотрудничество с Россией оборвали Intel, AMD и TSMC — три крупнейших в мире производителя процессоров и телекоммуникационного оборудования. Без ее продукции стране грозят сбои в работе компьютеров и систем связи, которые будет попросту нечем чинить.

Ранее эксперт Александр Глущенко рассказал, почему Россия может остаться без мобильной связи и Интернета. По его мнению, российским телеком-операторам будет очень сложно импортозаместить иностранное ПО и оборудование для телеком-операторов.