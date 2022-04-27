Страна виртуальных понтов: почему РФ останется без Интернета и мобильной связи

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На фоне новостей о том, что в РФ легализовали контрабанду электроники, назвав это параллельным импортом, Путин анонсировал десятилетие науки и технологий в России и отдал приказ импортозаместить программные продукты для "критички", а Рогозин пообещал заполонить орбиту российскими спутниками, возник вопрос: сможет ли страна-агрессор в действительности обеспечить связью свою критически важную инфраструктуру, а заодно и гражданское население? Попробую на него ответить…

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Сможет ли РФ импортозаместить иностранное ПО для телеком-операторов?

Итак, учитывая, что в сфере телекома РФ практически ничего не производит, создать с нуля необходимый софт она не сможет, тем более такой, который должен быть совместим с "чужим" оборудованием. Конечно, будут попытки его пиратить, но тогда придется взламывать оригинальный софт и привязку к оборудованию, что сделать крайне сложно и не всегда возможно, потому как многих из необходимых программ просто нет, и никогда не было, в открытом доступе. Код ПО для телекоммуникационного оборудования всегда закрыт, и если требовалось внести коррективы, то это делал сам вендор и за большие деньги. В общем, никакого доступа к софту российские умельцы не получат. А телеком-оборудование может прекратить получать обновление лицензий или вообще быть заблокированным дистанционно.

Сможет ли РФ импортозаместить иностранное телеком-оборудование?

Пока что операторы пользуются техникой и комплектующими, которые у них есть на складах, но этого не хватит для того, чтобы расширять свои инфраструктуры. Они и сами признавали этот факт, обращаясь к правительству через Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) за помощью и констатируя, что запасов им хватит на 4-6 месяцев. В таком случае им остается "заморозить" развитие сетей и работать только там, где инфраструктура уже отстроена, и беречь запасы на случай аварий и поломок. И если запасы невозможно будет пополнить, операторы вынуждены будут демонтировать оборудование с одних участков и размещать в других.

Я их прогноз считаю вполне реалистичным. И вот когда начнутся поломки, то что-то можно будет починить своими силами, а что-то выйдет из строя навсегда. И во втором случае им опять же придется снимать исправное оборудование из малонаселенных районов и переносить его в густонаселенные.

Поможет ли телеком-рынку легализация контрабанды?

В РФ работают 4 крупных оператора — "Билайн", "МТС", "Мегафон" и "Ростелеком"/Tele2, — и у каждого, кроме мобильной телефонии, еще есть широкополосный Интернет, поэтому стоит понимать, что в их инфраструктурах использовалось как китайское оборудование, так и американское с европейским. Те сегменты, где применялась китайская техника, будут работать лучше, так как ввезти "железо" из КНР проще, а вот те сектора, где использовались программно-аппаратные продукты из США и ЕС, будут испытывать значительные затруднения, т.к. организовать поставки от этих вендоров будет крайне тяжело, если не невозможно. Например, 5-й пакет санкций Евросоюза запрещает передачу технологий операторам связи, подконтрольным российскому государству. Запрет распространяется на "Ростелеком" и контролируемый им Tele2, а также "Транстелеком" ("дочка" РЖД) и "Воентелеком" (принадлежит Минобороны).

Помимо санкций цивилизованного мира против агрессора существуют и контрсанкции российского правительства, которые "пользы" приносят гораздо больше. А попытки оставить лазейку в приобретении телеком-оборудования для частных сетей выглядит топорной, неуклюжей и заведомо мертворожденной.

Будут попытки покупать и б/у оборудование на вторичном рынке, однако уже и там отмечается его острый дефицит. Возможна и кустарщина, но больших игроков это не спасет. Дело в том, что изначально этот бизнес строился под центральные поставки, под вендоров и имеет четкую архитектуру, которая, в ряде случаев, не позволяет заменить оборудование от одного производителя оборудованием от другого, даже если производители пользуются одними и теми же технологиями, — на выходе их продукты все равно отличаются. И если вы захотите заменить в архитектуре сети устройство одного вендора на устройство другого вендора, вам нужно будет, в итоге, заменить этот компонент по всей сети. Все связано управлением сети, где невозможен "зоопарк".

Сможет ли Россия создать "суверенный" Starlink?

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ сможет создать виртуального мобильного оператора и раздавать сигнал со спутников. Я считаю, что это — бравада и понты. Возьмем спутники, которые находятся на геостационарной орбите — у них только корпус российского производства, а "полезная нагрузка" либо от франко-американской Alcatel-Lucent, либо от канадско-американской MDA, либо от французской Airbus Defence and Space, и все они сейчас следуют санкционной политике против России.

Спутник, сам по себе, — сложная конструкция, которая собирается из комплектующих от разных вендоров, а не из го*на и палок, и запускается он не на батуте. Чтобы создать спутникового оператора понадобятся крупные вложения, доступ к передовым технологиям разных стран, согласование со всеми странами орбитальных позиций, создание инфраструктуры для управления спутниковыми группировками и т.д. А в РФ, как нам известно, нет производства электроники уровня "милитари" и, как мы выяснили ранее, ПО она тоже сама не напишет. Поэтому ни о каком "российском Starlink" не может быть и речи. Есть разница между постами Рогозина в Twitter (через VPN) с угрозами Илону Маску, уже хозяину Twitter, и реализацией космической программы.

И не стоит забывать, что даже для бытовой техники выпускать процессоры на фабриках TSMC они тоже не смогут. Запасы со складов им понадобятся "для поддержания штанов", но не для запуска новых проектов.

Что ждет телеком-отрасль России?

Пиратство и контрабанда могут нанести существенный вред телеком-компаниям, ведь инвесторы и акционеры просто не захотят иметь с ними дело. Например, "Билайну" принадлежат мобильные операторы из разных стран мира, это международная компания, акции которой котируются на бирже, следовательно ее собственники и акционеры — не только россияне, и как только пойдут слухи о "серых" схемах, пиратстве, акции компании тут же рухнут. Есть вероятность, что акционеры избавятся от активов "Билайна", как от токсичных, и компания станет сугубо российской. В таком случае она не сможет покупать на открытом рынке оборудование, так как оно продается за валюту, которую в РФ невозможно купить. Продать можно по "спецкурсу", а купить — по коммерческому и то не всем. Такое же положение у МТС и "Мегафона": санкции, риск обвала курса акций, отсутствие внутреннего производства.

Когда Путин или Рогозин заявляют об инвестициях в российские технологии и импортозамещении — это пустые слова. Россия — страна биполярных обещаний и одна "башня Кремля" противоречит второй, поэтому россиянам придется потихоньку забывать о качественной связи, безлимитном мобильной Интернете, смартфонах, платформах и плеймаркетах.

А санкции работают: Минцифры РФ рекомендовало сотовым операторам отказаться от безлимитных тарифов и ограничить объемы пакетов трафика для своих абонентов; операторов освободили от выполнения в 2022 году требований по покрытию российской глубинки и автомобильных дорог.

Как я писал выше, РСПП заявил о возможных перебоях в сетях сотовой связи из-за дефицита оборудования, износа имеющихся у операторов мощностей, курсовой разницы и подорожания оборудования. Телекоммуникационная отрасль тоже страдает от массового бегства IT-специалистов, не желающих мириться со стремительно ухудшающейся экономической ситуацией в стране, за рубеж. По оценке комиссии РСПП, в ближайшие полгода количество высококвалифицированных кадров в данной сфере может сократиться почти на треть.

Чудес не бывает. Санкции и контрасанкции работают.