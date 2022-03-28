Разведка в соцсетях: почему мониторинг TikTok эффективнее данных с БПЛА и спутников

Есть три типа спутников — военные, двойного назначения, коммерческие. РФ, конечно, располагает спутниками для нужд армии, однако данных о них в открытом доступе не так уж и много. Известно, что во время военных действий спутники используются для мониторинга передвижений войск, наблюдения за инфраструктурой и для отслеживания целей. Но более простым, дешевым, не менее эффективным и оперативным способом является мониторинг соцсетей, открытых чатов, telegram-каналов.

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Как диверсанты используют соцсети для отслеживания целей и корректировки

Граждане Украины, которые постят фото и видео, не учитывают, что к файлам зачастую привязаны такие метаданные, как дата, время, геолокация, благодаря которым можно быстро определить, куда стрелять, или установить, успешным ли было попадание.

Неизвестно, сколько на территории Украины находится диверсантов, которые за зарплату от РФ занимаются отслеживанием таких данных. Лично мне известно, что полиция задерживала таких людей. Это были россияне, приехавшие в Украину даже полтора года назад. Их заданием было укрепиться в крупных городах и проводить разведку, находить места расположения критически важной инфраструктуры, чтобы потом заниматься корректировкой для военных РФ. Также есть люди, пытающиеся найти информацию в Сети. Зачастую они добавляются в разные каналы и чаты, созданные украинцами для информирования или логистики.

Почему армия РФ пользуется информацией из соцсетей, а не со спутников

Чтобы получать данные оперативно, эффективнее использовать соцсети, потому что спутники, находящийся на наклонной орбите, постоянно движутся, а не висят над Украиной. Также спутники не покрывают всю ее территорию. А это значит, что данные с них поступают через определенный промежуток времени, что не дает возможность силам противника реагировать оперативно. Более того, информация со спутников не поступает одномоментно к силам, расположенным на поле боя. Сначала она передается, условно, в штаб, там ее анализируют, а уже потом в каком-то виде "спускают" по вертикали вниз — к офицерам на фронте. По этой причине проще дополнительно использовать OSINT (OSINT — разведка по открытым источникам, — ред.), для проведения которой нужны несколько человек "со знанием дела" и несколько систем мониторинга социальных сетей и чатов.

Почему войска РФ активно уничтожают наземную инфраструктуру операторов связи

Цель российских военных — уничтожить инфраструктуру, чтобы усложнить коммуникацию как для наших военных, так и гражданских. Украинская инфраструктура (военная, гражданская, критическая), в основном, — наземная, поэтому они и стреляют по базовым станциям мобильных операторов. Да, наши военные получают спутниковые снимки от иностранных разведок, и для россиян это минус. Однако для решения оперативных задач эти данные не всегда годятся. Поэтому, кроме спутников широко используются БПЛА-разведчики. Этот способ тоже эффективный и дешевый, если речь идет о мониторинге в режиме реального времени того, что происходит в зоне боевых действий. Минусы использования БПЛА в том, что их могут сбить, или посадить, заглушить, используя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тут стоит отметить, что и у ВСУ есть свои РЭБ, однако российские работают несколько эффективнее, т.к. россияне после развала СССР активно развивали это направление в своей армии.

Как работает связь для военных РФ

Мне прислали скриншоты жители Бердянска, из которых следует, что в городе доступны сети российских мобильных операторов — МТС, Мегафон, Теле2, Билайн. Я думаю, что после уничтожения или отключения от электропитания украинских базовых станций, противник разворачивает свои мобильные базовые станции, чтобы получить доступ к мобильной связи, используя российские СИМ-карты. Украинские же СИМ-ки подключиться к этим сетям не могут, потому что наши мобильные операторы установили запрет на подключение к российскому роумингу.

Использование базовых станций (зона покрытия зависит от мощности сигнала и от того, насколько высоко расположена антенна, — до 20 км) говорит о том, что со связью у российской армии дела не так хороши, как они рапортуют в своих сводках. Подключить инфраструктуру украинских мобильных операторов на оккупированной территории, например, к сети "ДНР" "Феникс" (мобильный оператор "Феникс" был создан на основе украденного оборудования у Киевстар и life, — ред.), не так просто и быстро. Тут необходимо время, оборудование, каналы связи и специалисты. У россиян, на данный момент, нет ни первого, ни второго, ни третьего.

Я считаю, что спецсвязь у русских не эффективна по причине тотальной коррупции, в том числе. Условно, там где нужно было установить комплектующие, выдерживающие большие нагрузки и стоящие тысячи долларов, были установлены комплектующие, используемые для гражданской связи, стоимостью в сотни долларов. Выглядят "железки" одинаково, а вот функции у них совершенно разные. Поэтому и спецсвязь не задалась. Отсюда и организационные проблемы внутри армии РФ. В итоге, они используют незащищенные каналы связи, и услышать их переговоры может любой, у кого есть простая радиостанция.

Сможет ли РФ повредить системы спутникового Интернета

Со стороны России были попытки взлома центра управления спутниками Viasat (европейских спутниковых операторов), а также Starlink. Но у хакеров ничего не получилось. Сложность была даже не в самом взломе центров управления, а в том, чтобы получить доступ к транспондерной емкости с целью переподнять нужную РФ информацию через спутники. Сделать это на практике крайне сложно.

РФ также испытывала и противоспутниковое оружие. По моему мнению, оно неэффективно, особенно если речь заходит о нанесении вреда Starlink. Я не уверен в том, что россияне смогли создать высокоточное оружие, которое способно сбивать спутники Starlink размером с тумбочку. С Земли пускать такие ракеты — очень дорого. Дорогостоящим будет и сам пуск, и ракеты, ведь их понадобится большое количество (в ноябре прошлого года РФ испытала такое оружие, однако неизвестно, какой именно системы. СМИ писали о возможном применении зенитно-ракетных комплексов С-500 или стратегического противоракетного комплекса А-235 "Нудоль", — ред.). Стоит отметить, что группировка Starlink многочисленна, даже если собьют один спутник, то наземный терминал перенастроится и тут же примет сигнал от другого ближайшего спутника.

Единственное, что сейчас удается россиянам, — пытаться глушить сигнал телекоммуникационных спутников, где есть вещание украинских телеканалов. Успешной такую спецоперацию назвать сложно. Это вызывает временные трудности приема транспондеров, которые глушат, а решается проблема переключением на другую частоту или на другой канал на стороне потребителя.