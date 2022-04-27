Країна віртуальних понтів: чому РФ залишиться без інтернету й мобільного зв'язку

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На тлі новин про те, що в РФ легалізували контрабанду електроніки, назвавши це паралельним імпортом, Путін анонсував десятиліття науки і технологій у Росії і наказав імпортозмістити програмні продукти для "критички", а Рогозін пообіцяв заполонити орбіту російськими супутниками, постало питання: чи зможе він? країна-агресор насправді забезпечити зв'язком свою критично важливу інфраструктуру, а заразом і громадянське населення? Спробую відповісти на нього.

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Чи зможе РФ імпортозмістити іноземне ПЗ для телеком-операторів?

Отже, враховуючи, що в сфері телекому РФ практично нічого не виробляє, створити з нуля необхідний софт вона не зможе, тим паче такий, що має бути сумісним із "чужим" обладнанням. Звичайно, будуть спроби його піратити, але тоді доведеться зламувати оригінальний софт і прив'язку до обладнання, що зробити вкрай складно та не завжди можливо, тому що багатьох із необхідних програм просто немає і ніколи не було у відкритому доступі. Код ПЗ для телекомунікаційного обладнання завжди закритий, і якщо потрібно було внести корективи, це робив сам вендор і за великі гроші. Загалом ніякого доступу до софту російські умільці не отримають. А телеком-обладнання може припинити отримувати оновлення ліцензій чи взагалі бути заблокованим дистанційно.

Чи зможе РФ імпортозмістити іноземне телеком-обладнання?

Поки що оператори користуються технікою та комплектуючими, які мають на складах, але цього не вистачить для того, щоб розширювати свої інфраструктури. Вони й самі визнавали цей факт, звертаючись до уряду через Російський союз промисловців і підприємців (РСПП) за допомогою та констатуючи, що запасів їм вистачить на 4-6 місяців. У такому разі їм залишається "заморозити" розвиток мереж, працювати лише там, де інфраструктура вже відбудована, та берегти запаси на випадок аварій і поломок. І якщо запаси неможливо буде поповнити, оператори будуть змушені демонтувати обладнання з одних ділянок і розміщувати їх в інших.

Я їхній прогноз вважаю цілком реалістичним. І ось коли почнуться поломки, то щось можна буде полагодити самотужки, а щось вийде з ладу назавжди. І в іншому випадку їм знову ж таки доведеться знімати справне обладнання з малонаселених районів і переносити його в густонаселені.

Чи допоможе телеком-ринку легалізація контрабанди?

У РФ працюють 4 великих оператори — "Білайн", МТС, "Мегафон" і "Ростелеком"/Tele2, — і в кожного, крім мобільної телефонії, ще є широкосмуговий інтернет, тому варто розуміти, що в їхніх інфраструктурах використовувалося як китайське обладнання, так і американське з європейським. Ті сегменти, де застосовувалася китайська техніка, працюватимуть краще, тому що ввезти "залізо" з КНР простіше, а ось ті сектори, де використовувалися програмно-апаратні продукти зі США та ЄС, зазнаватимуть значних труднощів, оскільки організувати поставки від цих вендорів буде дуже важко, якщо неможливо. Наприклад, 5 пакет санкцій Євросоюзу забороняє передачу технологій операторам зв'язку, підконтрольним російській державі. Заборона поширюється на "Ростелеком" і контрольований ним Tele2, а також "Транстелеком" ("дочка" РЗ) і "Воєнтелеком" (належить Міноборони).

Крім санкцій цивілізованого світу проти агресора, існують і контрсанкції російського уряду, які "корисності" приносять набагато більше. А спроби залишити лазівку в придбанні телеком-обладнання для приватних мереж має незграбний і свідомо мертвонароджений вигляд.

Будуть спроби купувати й вживане обладнання на вторинному ринку, проте вже й там відзначається його гострий дефіцит. Можлива й кустарщина, але великих гравців це не врятує. Справа в тому, що спочатку цей бізнес будувався під центральні поставки, під вендорів і має чітку архітектуру, яка в низці випадків не дозволяє замінити обладнання від одного виробника обладнанням від іншого, навіть якщо виробники користуються одними й тими самими технологіями — на виході їхні продукти однаково відрізняються. І якщо ви захочете замінити в архітектурі мережі пристрій одного вендора на іншого вендора, вам потрібно буде, в результаті, замінити цей компонент по всій мережі. Все пов'язане керуванням мережі, де неможливий "зоопарк".

Чи зможе Росія створити "суверенний" Starlink?

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що РФ зможе створити віртуального мобільного оператора та роздавати сигнал із супутників. Я вважаю, що це бравада та понти. Візьмемо супутники, які розташовані на геостаціонарній орбіті, — у них тільки корпус російського виробництва, а "корисне навантаження" або від франко-американської Alcatel-Lucent, або від канадсько-американської MDA, або від французької Airbus Defence and Space, і всі вони зараз дотримуються санкційної політики проти Росії.

Супутник, сам по собі, — складна конструкція, яка збирається з комплектуючих від різних вендорів, а не з гі*на та палиць, і запускається він не на батуті. Щоб створити супутникового оператора, знадобляться великі вкладення, доступ до передових технологій різних країн, узгодження з усіма країнами орбітальних позицій, створення інфраструктури для управління супутниковими угрупованнями і т.д. А в РФ, як нам відомо, немає виробництва електроніки рівня "мілітарі" і, як ми з'ясували раніше, ПЗ вона теж сама не напише. Тому ні про який "російський Starlink" не може бути й мови. Є різниця між постами Рогозіна у Twitter (через VPN) із погрозами Ілону Маску, вже господарю Twitter, і реалізацією космічної програми.

І не варто забувати, що навіть для побутової техніки випускати процесори на фабриках TSMC вони також не зможуть. Запаси зі складів їм знадобляться для підтримки штанів, але не для запуску нових проектів.

Що чекає на телеком-галузь Росії?

Піратство та контрабанда можуть завдати істотної шкоди телеком-компаніям, адже інвестори й акціонери просто не захочуть мати з ними справу. Наприклад, "Білайну" належать мобільні оператори з різних країн світу, це міжнародна компанія, акції якої котируються на біржі, отже її власники й акціонери — не тільки росіяни, і як тільки підуть чутки про "сірі" схеми, піратство, акції компанії відразу зваляться. Є ймовірність, що акціонери позбудуться активів "Білайну", як токсичних, і компанія стане суто російською. У такому разі вона не зможе купувати на відкритому ринку обладнання, оскільки воно продається за валюту, яку неможливо купити. Продати можна за "спецкурсом", а купити — за комерційним, і то не всім. Таке саме становище в МТС і "Мегафона": санкції, ризик обвалу курсу акцій, відсутність внутрішнього виробництва.

Коли Путін або Рогозін заявляють про інвестиції в російські технології та імпортозаміщення, це порожні слова. Росія — країна біполярних обіцянок, і одна "вежа Кремля" суперечить другій, тому росіянам доведеться потихеньку забувати про якісний зв'язок, безлімітний мобільний інтернет, смартфони, платформи та плеймаркети.

А санкції працюють: Мінцифри РФ рекомендувало стільниковим операторам відмовитися від безлімітних тарифів і обмежити обсяги пакетів трафіку для своїх абонентів; операторів звільнили від виконання у 2022 році вимог щодо покриття російської глибинки й автомобільних доріг.

Як я писав вище, РСПП заявив про можливі перебої в мережах стільникового зв'язку через дефіцит обладнання, знос наявних у операторів потужностей, курсової різниці та подорожчання обладнання. Телекомунікаційна галузь теж страждає від масової втечі IT-фахівців, які не бажають миритися з економічною ситуацією, що стрімко погіршується в країні, за кордон. За оцінкою комісії РСПП, у найближчі півроку кількість висококваліфікованих кадрів у цій сфері може скоротитися майже на третину.

Чудес не буває. Санкції та контрасанкції працюють.