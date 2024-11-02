"Недостаточно людей": количество солдат в ВСУ позволяет Украине воевать еще 6-12 месяцев, — NYT

По словам американских чиновников и военных, поставки оружия больше не являются главной проблемой Украины, а вот Россия ощутит дефицит бронетехники в 2025 году.

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США опасаются, что Украина вступила в мрачную фазу войну в связи с продвижением России, а количество солдат в ВСУ позволяет воевать еще 6-12 месяцев. Об этом пишет The New York Times.

Американские военные и разведчики пришли к выводу, что война в Украине больше не является патовой, поскольку Россия одерживает стабильные победы, а ощущение пессимизма в Киеве и Вашингтоне углубляется.

Украинские военные пытаются набирать солдат и оснащать новые подразделения. Однако, по оценкам Пентагона, Украина имеет достаточно солдат, чтобы воевать еще от 6 до 12 месяцев. После этого, по словам собеседника издания, Украина столкнется с острой нехваткой живой силы.

"Хотя многие записались на военную службу из патриотических соображений, в армию пошло недостаточно людей. А неспособность Украины предоставить своим солдатам реальные перерывы в боевых действиях отбила у людей желание служить", — говорится в материале.

По словам представителей Пентагона, Украина перенаправила некоторые из своих вновь созданных бригад на поддержку вторжения в Курскую область вместо того, чтобы использовать их для защиты восточной и южной части Украины или для создания резервов для контрнаступления в 2025 году.

В то же время эксперты подчеркнули, что нехватка солдат в России также усилилась, а ее победы на фронте достались очень дорогой ценой.

Россия ощутит дефицит бронетехники в 2025 году

Независимые эксперты утверждают, что в следующем году Россия ощутит дефицит радаров, бронетехники и, что наиболее критично, войска.

"Если поддержка Украины со стороны США останется сильной до следующего лета, Киев может получить возможность воспользоваться слабостью России и ожидаемой нехваткой солдат и танков", — говорится в материале.

По словам американских чиновников, Украина резко уменьшила артиллерийское преимущество России, а украинские солдаты используют беспилотники со взрывными устройствами для уничтожения российской бронетехники. Поэтому поставки оружия больше не являются основной проблемой для Украины.

Зато РФ, чтобы компенсировать потерю новейших танков, использует огромные запасы гораздо более старых танков, которые украинские беспилотники постоянно уничтожают.

Как следствие, говорят американские военные, Россия полагается на небольшие пехотные подразделения для продвижения на востоке Украины.

"Но многие поля сражений стали "мясорубкой" для российских солдат", — говорится в материале.

Напомним, 29 октября The New York Times обнародовала материал, в котором объясняется, почему Владимир Зеленский просит у Вашингтона дальнобойные ракеты Tomahawk.

1 ноября Владимир Зеленский раскритиковал Запад за запрет превентивно ударить по солдатам КНДР в РФ.