Российские войска продвинулись сразу возле шести населенных пунктов, — DeepState (карты)

В Генштабе не комментировали ситуацию по продвижению российских войск, отмечая, что оккупанты атакуют ВСУ вблизи Богоявленки и пытаются продвигаться в районе Максимильяновки и Новодмитровки.

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Российские войска не прекращают давить на позиции украинских защитников по всей линии фронта и за последние сутки смогли продвинуться возле некоторых населенных пунктов. Об этом пишут аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.

По данным аналитиков, враг продвинулся возле села Новоукраинка Донецкой области.

Ситуация возле Новоукраинки Фото: DeepState

ВС РФ также имели некоторый успех вблизи Богоявленки.

Ситуация возле Богоявленки Фото: deepstatemap.live

Оккупанты также продвинулись в Максимильяновке.

Ситуация в Максимильяновке Фото: deepstatemap.live

Враг также прошел вперед вблизи Победы.

Ситуация вокруг Победы Фото: deepstatemap.live

ВС РФ также имели некоторый успех вблизи Константиновки.

Ситуация в Константиновке Фото: deepstatemap.live

Российские войска также продвинулись в Новодмитровке.

Ситуация в Новодмитровке Фото: deepstatemap.live

На момент написания материала Генеральный штаб не комментировал ситуацию по продвижению российских войск. В четверг, 31 октября, в ведомстве отметили, что в течение суток произошло 150 боевых столкновений. Отмечается, что оккупанты пять раз атаковали вблизи Богоявленки, они сохраняют активность пытаясь идти вперед в районе Максимильяновки и Новодмитровки.

Напомним, 30 октября аналитики проекта DeepState отмечали, что россияне оккупировали сразу два села в Донецкой области. На следующий день отмечалось, что ВС РФ захватили Селидово в Донецкой области и оккупировали еще 2 населенных пункта.