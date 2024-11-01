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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Российские войска продвинулись сразу возле шести населенных пунктов, — DeepState (карты)

Враг, ВС РФ, продвижение, война, ситуация на Донбассе
Фото: ТАСС | Оккупанты продвинулись сразу в нескольких населенных пунктах Донецкой области (иллюстративное фото)

В Генштабе не комментировали ситуацию по продвижению российских войск, отмечая, что оккупанты атакуют ВСУ вблизи Богоявленки и пытаются продвигаться в районе Максимильяновки и Новодмитровки.

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Российские войска не прекращают давить на позиции украинских защитников по всей линии фронта и за последние сутки смогли продвинуться возле некоторых населенных пунктов. Об этом пишут аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.

По данным аналитиков, враг продвинулся возле села Новоукраинка Донецкой области.

Враг, ВС РФ, продвижение, война, ситуация на Донбассе, Новоукраинка, Новоукраинка Fullscreen
Ситуация возле Новоукраинки
Фото: DeepState

ВС РФ также имели некоторый успех вблизи Богоявленки.

Враг, ВС РФ, продвижение, война, ситуация на Донбассе, Богоявленка Fullscreen
Ситуация возле Богоявленки
Фото: deepstatemap.live

Оккупанты также продвинулись в Максимильяновке.

Враг, ВС РФ, продвижение, война, ситуация на Донбассе, Максимильяновка Fullscreen
Ситуация в Максимильяновке
Фото: deepstatemap.live

Враг также прошел вперед вблизи Победы.

Враг, ВС РФ, продвижение, война, война, ситуация на Донбассе, Победа Fullscreen
Ситуация вокруг Победы
Фото: deepstatemap.live

ВС РФ также имели некоторый успех вблизи Константиновки.

Враг, ВС РФ, продвижение, война, война, ситуация на Донбассе, Константиновка Fullscreen
Ситуация в Константиновке
Фото: deepstatemap.live

Российские войска также продвинулись в Новодмитровке.

Враг, ВС РФ, продвижение, война, ситуация на Донбассе, Новодмитровка, Новодмитровка Fullscreen
Ситуация в Новодмитровке
Фото: deepstatemap.live

На момент написания материала Генеральный штаб не комментировал ситуацию по продвижению российских войск. В четверг, 31 октября, в ведомстве отметили, что в течение суток произошло 150 боевых столкновений. Отмечается, что оккупанты пять раз атаковали вблизи Богоявленки, они сохраняют активность пытаясь идти вперед в районе Максимильяновки и Новодмитровки.

Напомним, 30 октября аналитики проекта DeepState отмечали, что россияне оккупировали сразу два села в Донецкой области. На следующий день отмечалось, что ВС РФ захватили Селидово в Донецкой области и оккупировали еще 2 населенных пункта.