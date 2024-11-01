Російські війська просунулись відразу біля шести населених пунктів, — DeepState (карти)

В Генштабі не коментували ситуацію щодо просування російських військ, зазначаючи, що окупанти атакують ЗСУ поблизу Богоявленки та намагаються просуватись в районі Максимільянівки та Новодмитрівки.

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Російські війська не припиняють тиснути на позиції українських захисників по всій лінії фронту і за останню добу змогли просунутися біля деяких населених пунктів. Про це пишуть аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі.

За даними аналітиків, ворог просунувся біля села Новоукраїнка Донецької області.

Ситуація біля Новоукраїнки Фото: DeepState

ЗС РФ також мали деякий успіх поблизу Богоявленки.

Ситуація біля Богоявленки Фото: deepstatemap.live

Окупанти також просунулись в Максимільянівці.

Ситуація в Максимільянівці Фото: deepstatemap.live

Ворог також пройшов уперед поблизу Побєди.

Ситуація навколо Побєди Фото: deepstatemap.live

ЗС РФ також мали деякий успіх поблизу Костянтинівки.

Ситуація в Костянтинівці Фото: deepstatemap.live

Російські війська також просунулись в Новодмитрівці.

Ситуація в Новодмитрівці Фото: deepstatemap.live

На момент написання матеріалу Генеральний штаб не коментував ситуацію щодо просування російських військ. У четвер, 31 жовтня, у відомстві зазначили, що протягом доби відбулось 150 бойових зіткнень. Зазначається, що окупанти п’ять разів атакували поблизу Богоявленки, вони зберігають активність намагаючись йти вперед в районі Максимільянівки та Новодмитрівки.

Нагадаємо, 30 жовтня аналітики проєкту DeepState зазначали, що росіяни окупували одразу два села у Донецькій області. Наступного дня зазначалось, що ЗС РФ захопили Селидове на Донеччині та окупували ще 2 населені пункти.