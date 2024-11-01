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Російські війська просунулись відразу біля шести населених пунктів, — DeepState (карти)

Ворог, ЗС РФ, просування, війна, ситуація на Донбасі
Фото: ТАСС | Окупанти просунулись відразу в декількох населених пунктах Донецької області (ілюстративне фото)

В Генштабі не коментували ситуацію щодо просування російських військ, зазначаючи, що окупанти атакують ЗСУ поблизу Богоявленки та намагаються просуватись в районі Максимільянівки та Новодмитрівки.

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Російські війська не припиняють тиснути на позиції українських захисників по всій лінії фронту і за останню добу змогли просунутися біля деяких населених пунктів. Про це пишуть аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі.

За даними аналітиків, ворог просунувся біля села Новоукраїнка Донецької області.

Ворог, ЗС РФ, просування, війна, ситуація на Донбасі, Новоукраїнка Fullscreen
Ситуація біля Новоукраїнки
Фото: DeepState

ЗС РФ також мали деякий успіх поблизу Богоявленки.

Ворог, ЗС РФ, просування, війна, ситуація на Донбасі, Богоявленка Fullscreen
Ситуація біля Богоявленки
Фото: deepstatemap.live

Окупанти також просунулись в Максимільянівці.

Ворог, ЗС РФ, просування, війна, ситуація на Донбасі, Максимільянівка Fullscreen
Ситуація в Максимільянівці
Фото: deepstatemap.live

Ворог також пройшов уперед поблизу Побєди.

Ворог, ЗС РФ, просування, війна, ситуація на Донбасі, Побєда Fullscreen
Ситуація навколо Побєди
Фото: deepstatemap.live

ЗС РФ також мали деякий успіх поблизу Костянтинівки.

Ворог, ЗС РФ, просування, війна, ситуація на Донбасі, Костянтинівка Fullscreen
Ситуація в Костянтинівці
Фото: deepstatemap.live

Російські війська також просунулись в Новодмитрівці.

Ворог, ЗС РФ, просування, війна, ситуація на Донбасі, Новодмитрівка Fullscreen
Ситуація в Новодмитрівці
Фото: deepstatemap.live

На момент написання матеріалу Генеральний штаб не коментував ситуацію щодо просування російських військ. У четвер, 31 жовтня, у відомстві зазначили, що протягом доби відбулось 150 бойових зіткнень. Зазначається, що окупанти п’ять разів атакували поблизу Богоявленки, вони зберігають активність намагаючись йти вперед в районі Максимільянівки та Новодмитрівки.

Нагадаємо, 30 жовтня аналітики проєкту DeepState зазначали, що росіяни окупували одразу два села у Донецькій області. Наступного дня зазначалось, що ЗС РФ захопили Селидове на Донеччині та окупували ще 2 населені пункти.