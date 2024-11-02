"Недостатньо людей": кількість солдатів в ЗСУ дозволяє Україні воювати ще 6-12 місяців, — NYT

За словами американських чиновників та військових, постачання зброї більше не є головною проблемою України, а ось Росія відчує дефіцит бронетехніки у 2025 році.

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США побоюються, що Україна вступила в похмуру фазу війну у зв'язку з просуванням Росії, а кількість солдатів у ЗСУ дозволяє воювати ще 6-12 місяців. Про це пише The New York Times.

Американські військові та розвідники дійшли висновку, що війна в Україні більше не є патовою, оскільки Росія здобуває стабільні перемоги, а відчуття песимізму в Києві та Вашингтоні поглиблюється.

Українські військові намагаються набирати солдатів і оснащувати нові підрозділи. Проте, за оцінками Пентагону, Україна має достатньо солдатів, щоб воювати ще від 6 до 12 місяців. Після цього, за словами співрозмовника видання, Україна зіткнеться з гострою нестачею живої сили.

"Хоча багато хто записався на військову службу з патріотичних міркувань, до армії пішло недостатньо людей. А нездатність України надати своїм солдатам реальні перерви у бойових діях відбила у людей бажання служити", — йдеться у матеріалі.

За словами представників Пентагону, Україна перенаправила деякі зі своїх новостворених бригад на підтримку вторгнення в Курську область замість того, щоб використовувати їх для захисту східної і південної частини України або для створення резервів для контрнаступу у 2025 році.

Водночас експерти підкреслили, що нестача солдатів у Росії також посилилася, а її перемоги на фронті дісталися дуже дорогою ціною.

Росія відчує дефіцит бронетехніки у 2025 році

Незалежні експерти стверджують, що наступного року Росія відчує дефіцит радарів, бронетехніки і, що найбільш критично, війська.

"Якщо підтримка України з боку США залишиться сильною до наступного літа, Київ може отримати можливість скористатися слабкістю Росії і очікуваною нестачею солдатів і танків", — йдеться у матеріалі.

За словами американських чиновників, Україна різко зменшила артилерійську перевагу Росії, а українські солдати використовують безпілотники з вибуховими пристроями для знищення російської бронетехніки. Тому постачання зброї більше не є основною проблемою для України.

Натомість РФ, щоб компенсувати втрату новітніх танків, використовує величезні запаси набагато старіших танків, які українські безпілотники постійно знищують.

Як наслідок, кажуть американські військові, Росія покладається на невеликі піхотні підрозділи для просування на сході України.

"Але багато полів битв стали "м'ясорубкою" для російських солдатів", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 29 жовтня The New York Times оприлюднила матеріал, в якому пояснюється, чому Володимир Зеленський просить у Вашингтона далекобійні ракети Tomahawk.

1 листопада Володимир Зеленський розкритикував Захід за заборону превентивно ударити по солдатах КНДР в РФ.