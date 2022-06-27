Владельцам новых Lada запретили выезжать за пределы России (фото)

Новые "упрощенные" версии авто без ABS и подушек безопасности не будут выпускать за границу. Покупатели автомобиля должны дать подписку о невыезде на нем за пределы России.

Владельцы Lada Granta Classic 2022 не смогут путешествовать на них за границу. При покупке автомобиля они обязаны дать письменное согласие, что не будут выезжать за пределы территории РФ. Информацию подтвердили официальные российские дилеры АвтоВАЗ сайту Лада.Онлайн.

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[ + – ] В салоне Lada Granta Classic установлен руль от Приоры и нет модуля ГЛОНАСС Фото: АВТОВАЗ

Дело в том, что эксплуатация так называемых "упрощенных" автомобилей стандарта Евро-2 разрешена только на территории России либо же в странах, с которыми подпишут договоры о допуске подобных машин. На данный момент такое соглашение заключено только с Беларусью, то есть туда на Lada Granta Classic выехать можно. В техпаспорте авто сделают специальные пометки – именно по ним пограничники смогут распознавать "упрощенные" Lada.

Кроме того, покупатели Lada Granta Classic обязаны подписать еще один документ – обязательство самостоятельно установить систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. "Упрощенные" авто ею не оснащены и владельцы должны доукомплектовать их за свой счет.

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То есть, уплатив $12 700 за Lada Granta Classic, нужно будет потратить еще несколько сотен долларов на установку ЭРА-ГЛОНАСС. Напомним, что "упрощенная" модель не получила ABS и подушки безопасности и оснащена 1,6-литровым 90-сильным двигателем. Мало того, в салоне установлен руль от старой Lada Priora.

Ранее Фокус сообщал, что АвтоВАЗ не может возобновить производство Lada Vesta в нынешнем году из-за нехватки комплектующих.