Путин признал катастрофическую ситуацию в российском автопроме (видео)

По словам президента РФ, в марте автопроизводство обвалилось в три раза, а в апреле — в пять раз. Поэтому он потребовал насытить рынок новыми машинами.

Российские власти наконец обратили внимание на кризисную ситуацию в автопромышленности. Владимир Путин в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге провел совещание с представителями крупнейших автопроизводителей и признал, что отрасль находится на грани катастрофы. Об этом сообщает издание "Известия".

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На встречу с Путиным прибыли руководители АвтоВАЗа, ГАЗа, КамАЗа и группы Sollers (ей принадлежит УАЗ). Российский президент назвал причиной краха авторынка не нападение на Украину или санкции, а проблемы с поставками компонентов.

"Ситуация непростая: ряд контрагентов и поставщиков автозаводов находились и находятся еще за границей, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. По сравнению с показателями годом ранее в марте текущего года выпуск отечественного автопрома в России оказался втрое ниже, а в апреле – в пять раз ниже", — заявил Путин.

Также он отметил, что за 5 месяцев 2022 года продажи авто в РФ упали на 51%, цены резко выросли, а производство обвалилось на 83%. Но при этом Путин потребовал "обеспечить технологический суверенитет" и насытить машинами рынок, где ощущается дефицит авто.

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Нечем торговать: половине российских автосалонов прогнозируют закрытие до конца года

На данный момент из 20 российских автозаводов сейчас выпускают продукцию только АвтоВАЗ, УАЗ и китайский Haval. Причем, на ВАЗе конвейер работает с перебоями, а самую популярную модель Lada Vesta вернут в производство не ранее начала 2023 года. А завод "Автотор" отправил сотрудников собирать ягоды вместо машин.

Также Фокус сообщал, что автомобили Lada стали самыми непопулярными в Европе.