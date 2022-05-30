Работники российского автозавода будут собирать фрукты и ягоды вместо машин

Рабочих завода "Автотор" летом отправят на сборку урожая. Предприятие простаивает с апреля и в ближайшем будущем не сможет возобновить работу.

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Завод "Автотор" в Калининграде продолжил простой, а его персоналу нашли новое занятие. Рабочим предлагают заняться сбором урожая ягод и фруктов. Об этом сообщает сайт 5 Колесо.

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Примечательно, что полевые работы расписали на целое лето. Трудиться нужно с 4.00 до 12.00, а добираться в питомник (он в 100 км от Калининграда) придется своим ходом.

[ + – ] Завод "Автотор" не работает с апреля Фото: РИА Новости

В частности, с 12 июня по 15 июля приглашают на сбор клубники. Обещают платить по 25 рублей за килограмм, а за день необходимо собрать 50-70 кг ягод.

С 15 июля по 15 августа – время сбора голубики. В этом случае будут платить больше (45-50 рублей за 1 кг) при меньшей норме – 30-50 кг в день. А в августе-сентябре ожидается сбор яблок – платить будут всего по 2 рубля за килограмм.

Еще один вариант занятости – на строительстве жилого комплекса в Калининграде. Его возводят на земле, принадлежащей "Автотору".

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Напомним, что калининградское предприятие "Автотор" занималось сборкой автомобилей марок BMW, Hyundai, Kia и Genesis. Оно окончательно остановилось в апреле и не возобновило работу 23 мая, как планировалось изначально. Импортные комплектующие для сборки машин не поставляют, а потому неизвестно, когда автозавод возобновит работу.

Рабочих "Автотора" уже не впервые привлекают к сельскохозяйственным работам во время простоя конвейера. Ранее они уже сажали картошку.

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